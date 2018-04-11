Вашингтон, 11 апреля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Созданные, предположительно, при участии российского «Агентства интернет-исследований» (IRA) 944 аккаунта на сайте Reddit заблокированы администрацией, передает 11 апреля Financial Times со ссылкой на генерального директора сервиса Стива Хаффмана.

observer.com Reddit

«Мы обнаружили и удалили несколько сотен аккаунтов, которые, предположительно, были аккаунтами IRA», — сказал руководитель сервиса.

Он пояснил, что некоторые из выявленных аккаунтов российского агентства «имели значительное влияние на сайт», однако в целом ни один из них не размещал политической рекламы и не мог оказать влияния на выборы в США.

«Ни один из 944 пользователей не размещал объявлений в Reddit. Мы также не обнаружили эффективного использования этих аккаунтов для манипулирования голосованием», — пояснил Хаффман.

Напомним, в США продолжается политическая кампания по выявлению «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Ранее пристальное внимание расследования было обращено на работу социальных сетей Facebook и Twitter, которые после многочисленных отчетов в конгрессе обязались сотрудничать с властями и предоставлять им информацию о политической активности пользователей.

Ввиду того, что поиски возможного «вмешательства» начались и на других интернет-сервисах, американский сенатор Марк Уорнер, заместитель председателя комитета по разведке сената, сообщил, что он приветствует раскрытие информации Reddit и призвал интернет-компании делать все, что в их силах для предотвращения иностранного вмешательства в преддверии выборов 2018 года.