Москва, 11 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. К России, несмотря на то, что она обладает несоизмеримо большим ядерным и военным потенциалом, США относятся более пренебрежительно, чем к КНДР, потому что чувствуют слабину, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам Кургиняна, безмерная ненависть Запада по отношению к России, которая не сравнится с той, которую они испытывают по отношению к Северной Корее, объясняется тем, что Россия уже однажды капитулировала перед Западом, отказавшись от СССР.

«А на чем же держится это другое отношение? Оно ведь на чем-то держится… Мало же сказать: «это так», надо сказать почему! Значит, чувствуют какую-то слабину, а слабину эту чувствуют исходя из того, что когда-то получили приз и вполне себе считали, что они такой неоколонизатор, внешний управляющий над некой территорией», — полагает эксперт.

Запад же, получив этот «приз», его вовсе не хочет отдавать. Любые действия России, которые идут вразрез с США, вызывают в связи с этим особую ярость, потому что, с одной стороны, им казалось, что они очень крепко этот «приз» держат, а с другой стороны, в этой ситуации терять его еще «обидней».

"И, когда это ускользает… то это будит совсем не то бешенство, которое будит Северная Корея. Другой уровень запала возникает против нас», — закончил мысль политолог.

Напомним, что США обвинили Россию в поддержке «режима Асада» в Сирии, который якобы привел к химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Однако, как и в ситуации с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери, не было приведено никаких доказательств. Более того, сам факт химической атаки никем не был подвержен.

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