Москва, 11 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Первый после двухлетнего перерыва регулярный рейс из Москвы в Каир состоится 11 апреля. Лайнер «Аэрофлота» вылетит в столицу Египта в 20:50 мск.

В.Д. Поленов. Пирамида Хеопса. Сфинкс.1881

Самолет отправится в рейс SU400 из терминала F «Шереметьево» и прибудет в пункт назначения 12 апреля в 00:25 по местному времени (01:25 мск). Airbus A320 возьмет на борт около 120 пассажиров, уточняет пресс-служба перевозчика.

Обратный рейс — SU0401 — отправится из Каира в 01:25 и приземлится в Москве в 06:50 мск. Российские рейсы будет обслуживать второй терминал аэропорта Каира.

С 11 апреля и до конца летнего расписания (27 октября) забронировано около 3750 мест на рейсы из Москвы в Каир. В обратном направлении — свыше 3,7 тыс.

Рейс SU400 будет еженедельно отправляться из Москвы по понедельникам, средам и субботам в 20:50. Обратный рейс SU401 будет каждую неделю вылетать из Каира по вторникам, четвергам и воскресеньям в 01:25 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение российский пассажирский самолет А321 авиакомпании «Когалым-Авиа». Катастрофа унесла жизни 224 человек.

Сроки возобновления прямых авиарейсов из Москвы в Каир не раз обсуждались, однако переносились по разным причинам. Наконец, 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Египтом.

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