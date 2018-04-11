Нейпьидо, 11 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Суд Мьянмы отверг требование о прекращении дела в отношении двух журналистов информационного агентства Reuters, сообщает 11 апреля Reuters.

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Два журналиста были задержаны по обвинению в попытке распространить информацию, представляющую угрозу национальной безопасности Мьянмы. Журналистам грозит до 14 лет тюрьмы.

По мнению судьи, существуют серьезные основания для обвинения корреспондентов, поэтому дело не может быть прекращено.

В свою очередь руководство информационного агентства высказало свое разочарование подобным решением, отметив, что в Мьянме существуют проблемы с беспристрастным судейством.

Напомним, журналисты информационного агентства Reuters были арестованы в Мьянме 12 декабря 2017 года, они занимались расследованием инцидентов, произошедших в мятежном штате Ракхайн.

Репортеры были арестованы, так как планировали предать огласке материалы, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, что считается в государстве незаконным.