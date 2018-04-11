Киев, 11 апреля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» с радостью воспринял заявление, озвученное канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по реализации проекта «Северный поток — 2», назвав его «хорошей новостью из Берлина». В этой связи компания надеется, что позиция Германии поможет другим странам Евросоюза определиться с отношением к строительству газопровода.

Gazprom.ru Северный Поток-2

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«Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток — 2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что «Северный поток — 2» — это не чисто экономический проект, а есть ещё и влияние политических факторов, канцлер Германии Ангела Меркель заявила 10 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Меркель отметила, что проект строительства трубопровода немыслим без транзита через Украину и ясности в этом вопросе. Канцлер ФРГ пообещала оставаться в тесном контакте по поводу реализации проекта с украинской стороной.

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При этом днём ранее, 9 апреля, в телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свои позиции по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2», который пройдёт по дну Балтийского моря, должен обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины. Протяженность трубопровода превышает 1,2 тыс. километров, пропускная способность — 55 млрд кубометров в год. Строительство трубопровода по дну Балтийского моря уже согласовали Германия и Финляндия, ожидается согласие Дании и Швеции.