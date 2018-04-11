Москва, 11 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Если США и нанесут удар по Сирии, то наверняка не авианосной группировкой во главе с авианосцем Harry Truman, выдвинувшейся в Средиземное море, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Переброска авианосной группировки во главе с авианосцем Harry Truman продлится не менее двух недель, так как группировка выдвигается со своей базы в США. Соответственно, к тому времени момент для нанесения удара по сирийским целям уже будет упущен.

Поэтому, на мой взгляд, если по Сирии и будет нанесен удар, то это случится без участия выдвинувшейся в Средиземное море американской авианосной группировки. А сделано это будет ракетными эсминцами США, которые сейчас находятся в акватории Средиземного моря.

Также там есть французский эсминец, который может принять участие в этой демонстрационной акции. Напомню, в состав авианосной группировки, помимо самого авианосца, входит четыре ракетных эсминца. Как правило, туда входит еще многоцелевая подводная лодка и многие другие корабли сопровождения.

В целом это очень мощная и устойчивая структура, которая обладает как мощной системой противовоздушной и противоракетной обороны, так и большим авиакрылом и возможностями по борьбе с кораблями и воздушными целями.

Напомним, накануне из Норфолка (штат Вирджиния, США) в район Средиземного моря вышла ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman. Группа вышла для патрулирования в районе Ближнего Востока.