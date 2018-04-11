Вашингтон, 11 апреля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Несмотря на резкое обострение напряженности между США и Россией после заявлений о якобы совершённой в сирийской Думе в Восточной Гуте химатаке против мирного населения, вооружённые силы двух стран не прерывают связи и ежедневно контактируют. Как заявил официальный представитель американских ВВС в зоне оперативной ответственности Центрального командования ВС США, охватывающей прежде всего Ближний Восток, подполковник Дэмиен Пикарт, российские и американские военные продолжают использовать специально созданные линии связи для предотвращения инцидентов между собой как в воздушном пространстве Сирии, так и «на земле».

Mil.ru Начальник Генерального штаба ВС РФ В. В. Герасимов

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По его словам, линия деконфликтации в Объединённом центре воздушных операций по-прежнему является конструктивным механизмом нейтрализации рисков и просчётов, пишет ТАСС. Такое же взаимодействие ведётся и по наземным операциям. Пикарт отметил, что число звонков варьируется в зависимости от проведения каждой стороной операций.

Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2015 года между военными группировками России и США действовал меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе военной операции в Сирии. Военные двух стран не только поддерживали оперативную связь по обстановке в Сирии, но и регулярно в режиме видеоконференций согласовывали различные аспекты его выполнения. В последний раз такая конференция проводилась 24 марта 2017 года.

Действие меморандума было приостановлено российскими военными сразу после ракетных ударов США по базе сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс, в результате которых погибли по меньшей мере девять человек, были уничтожены шесть самолётов МиГ-23.

А уже с 8 апреля 2017 года Минобороны России официально уведомило военное ведомство США о закрытии каналов горячей линии связи по обстановке в Сирии.

Напомним, 7 апреля боевики, находившиеся в сирийском городе Дума, заявили, что правительственные силы Сирии совершили «химическую атаку» против мирного населения, задействовав хлор. Это сообщение правительство САР опровергло. В Министерстве обороны РФ заявили, что следов применения отравляющих веществ в районе Думы не обнаружено, а в больницы города не поступали пострадавшие от применения зарина или хлора.