Тольятти, Самарская область, 11 апреля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Российский автогигант «АвтоВАЗ» собирается выпустить на рынок крайне дешевую версию кроссовера XRAY, такую задачу перед собой компания поставила в марте 2018 года, об этом 10 апреля сообщил паблик «RCI News» социальной сети «ВКонтакте».

IvDobr Lada Xray

От других, более дорогих версий автомобиль будет отличаться 15-дюймовыми штампованными колесами, а также черными боковыми зеркалами и дверными ручками.

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Известно, что самый дешевый XRAY из оборудования получит печку и аудиоподготовку, электрическими подъемниками будут оборудованы только передние двери, рулевая система получит гидроусилистель.

Также машина будет оборудована подушкой безопасности водителя, она получит систему курсовой устойчивости, а также функции: ABS, ВАS, EBD, TCS и HSA.

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Под капотом дешевого XRAY находится 1,6-литровый двигатель, мощность которого равна 106 л.с., в паре к нему идет механическая коробка передач. Отмечается, что в апреле 2018 года «АвтоВАЗ» выпустил уже три таких автомобиля. Ожидается, что стоимость этой версии кроссовера составит 600 тыс. рублей.

Напомним, на сегодняшний день стоимость самой дешевой версии XRAY составляет 615 тыс. рублей. Ранее СМИ сообщили, что продажи кроссовера падают второй месяц подряд, в марте 2018 года в России было продано 2957 этих автомобилей (падение продаж — 2,1%).