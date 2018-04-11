Москва, 11 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 11 апреля, ожидается похолодание до +7 градусов и переменная облачность, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Манежная площадь

По данным синоптиков, показания барометров в столичном регионе начнут расти, благодаря чему ливневые осадки к утру прекратятся, облаков станет меньше, но из-за порывистых северо-восточных ветров ощутимо посвежеет.

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков, — говорится в сообщении. — Максимальная температура воздуха в столице +7…+9°, по области +5…+10°».

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Ветер северо-восточный 4−9 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст.

Напомним, 9 и 10 апреля в столичном регионе воздух прогревался до +20 градусов, однако синоптики предупредили о резком похолодании 11 апреля.