Бразилиа, 11 апреля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. На севере Бразилии совершена дерзкая попытка массового побега из тюрьмы Санта-Исабель. В результате инцидента погиб 21 человек, сообщает 11 апреля газета South China Morning Post.

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По данным стражей порядка, заключённые координировали подготовку к побегу с хорошо вооружённым отрядом пособников, который находился вне стен тюрьмы, расположенной в бразильском штате Пара.

«Одна из стен тюрьмы должна была быть разрушена с применением взрывчатки. Побег был поддержан мощно вооруженной группой снаружи. По предварительным данным, заключенные также имели оружие», — заявили правоохранители.

Служба безопасности исправительного учреждения приняла бой. В результате перестрелки, по данным издания, погибли 20 арестантов и один сотрудник охраны. После схватки полицейские обнаружили у убитых беглецов две винтовки и пять пистолетов. В настоящее время выясняется, удалось ли кому-либо из заключённых бежать, полицейские близлежащих населённых пунктов переведены на усиленный режим несения службы.

Добавим, Бразилия — страна, в которой совершается около 60 тыс. убийств в год, по состоянию на июнь 2016 года число заключенных в стране составляло более 726 тыс. человек. Мощные наркокартели регулярно переносят свои «войны» с улиц Рио-де-Жанейро и других крупных городов в пенитенциарные учреждения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Архангельской области заявили, что в колонии-поселении, расположенной на территории региона, произошел побег, сбежали двое заключенных.

Их отсутствие в колонии-поселении №3 было обнаружено при проведении проверки. Преступления, за которые они были осуждены, не уточняются. Обстановка в колонии на настоящий момент остается управляемой.

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