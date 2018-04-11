Екатеринбург, 11 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. В регионах Урала 10 апреля информационную повестку заполнили сообщения о выбросе ядовитого газа в Екатеринбурге. А в Челябинске депутаты раскритиковали чиновников за слабое оповещение населения осенью 2017 года, когда в СМИ активно муссировалась тема выброса вещества рутений-106. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Кто поможет в случае выброса ядовитых газов?

В Екатеринбурге автоматические станции зафиксировали превышение предельных норм по концентрации диоксида азота. Это высокотоксичное вещество, которое в больших дозах может вызвать отёк лёгких. Превышение норм было зафиксировано в 1,2 раза. Впрочем, уже на 12:00 по местному времени показатели были в норме.

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А в Челябинске депутаты снова обеспокоились системой оповещения населения о ситуациях, подобных той, которая была осенью 2017 года. Напомним, тогда в СМИ активно муссировалась тема о выбросе в атмосферу радиоактивного изотопа рутений-106. Уже тогда депутаты поднимали вопрос о том, что система оповещения о чрезвычайной ситуации сработала крайне слабо. Вчера, 10 апреля, для этого предоставился очередной повод — глава города Евгений Тефтелев выступал перед гордумой с отчётом о деятельности мэрии в 2017 году. Чем и воспользовался депутат Константин Нациевский, который раскритиковал работу профильного управления мэрии.

Депутат отметил, что практически два с половиной месяца местных жителей кормили, по сути, слухами. В этом он нашёл большую недоработку городского управления по безопасности жизнедеятельности. Примечательно, что Тефтелев признал наличие проблемы. Хотя и пояснил, что эта тема в основном относится к компетенции региона, а не муниципалитета.

Громкие процессы

В Челябинске 10 апреля шло сразу два громких процесса. Центральный районный суд города рассматривал дело экс-директора компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а в областном суде рассматривали апелляционную жалобу бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко.

Следствие считает, что действия Мануйлова спровоцировали ущерб в размере более 10 млрд рублей. Из них больше 8,7 млрд ущерба понесли 4320 дольщиков, а ещё 1,3 млрд — организация. Прокуратура требует для него 4,6 года колонии общего режима. Приговор огласят уже сегодня, 11 апреля.

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С экс-сенатором Константином Цыбко, похоже, всё сложнее. Обвинительный приговор ему вынесли ещё в августе 2017 года, дали девять лет. И до сих пор не могут завершить рассмотрение апелляции. Пока Цыбко находится в СИЗО. Попытки добиться освобождения не удались.

Сам Цыбко заявляет о своей невиновности и требует отмены обвинительного приговора. Также он добивается приобщения к делу свежих показаний бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Быть ли канатной дороге?

В Оренбурге 10 апреля разгорелся скандал вокруг канатной дороги над рекой Урал. Поводом стали планы по повышению стоимости проезда по ней.

Эти планы были озвучены в первой половине дня организацией «Лифтсервис», которая занимается обслуживанием мостика между Европой и Азией. Тариф планировалось поднять с 50 до 70 рублей. Но в ситуацию вмешались власти города. На совещании в мэрии представителей «Лифтсервиса» попросили сдержать тарифы. Что и будет сделано. Правда, удержать тарифы на нынешнем уровне вряд ли удастся. «Канатку» же содержать на что-то надо.

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