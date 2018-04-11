Москва, 11 апреля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Жители России должны не только надеяться на государство, но и сами могут позаботиться о достойной пенсии с помощью накопительных пенсионных систем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию», — заявил Силуанов на конференции в Высшей школе экономики.

По его словам, это должно стимулировать развитие пенсионных накоплений, а государство должно предоставлять такую возможность в виде стабильно работающих пенсионных систем.

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Глава Минфина также отметил, что в скором времени в стране будет запущена система индивидуального пенсионного капитала и рассчитывает, что она станет интересна гражданам.

«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию, — считает министр. — Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях».

Напомним, с 1 апреля в России были проиндексированы социальные пенсии на 2,9%. Средний размер соцпенсии увеличился на 225 рублей — до 9062 рубля. По оценкам правительства, повышение коснулось 3,9 млн человек.

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