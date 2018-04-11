Хабаровск, 11 апреля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Завершена поисковая операция на месте крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске, в результате катастрофы погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Вертолет Ми-8

В настоящее время на месте падения машины, принадлежавшей авиакомпании «Восток», проводятся оперативно-следственные действия. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что по факту крушения вертолёта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«11 апреля около 11:30 (04:30 мск) в районе антенного поля по ул. Выборгской в г. Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По данным следствия, на борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. При ударе о землю воздушное судно загорелось и разрушилось, его обломки разлетелись в радиусе километра.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Нелькан Хабаровского края в ноябре 2017 года потерпел крушение пассажирский самолет L-410 «Хабаровских авиалиний». На борту воздушного судна находились семеро человек, в том числе двое членов экипажа. При разрушении самолёта удалось выжить лишь маленькой девочке.

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