Москва, 11 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти Brent завершились 10 апреля ростом. На фоне общего ослабления американского доллара на валютном рынке Форекс и напряженной ситуации в Сирии цена вернулась к уровню $71,31, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Еженедельный отчет Американского института нефти (API) показал, что за неделю до 6 апреля в США запасы нефти увеличились на 1,76 млн баррелей (прогноз был — 1,25 млн баррелей), запасы бензина — на 2,01 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,85 млн баррелей.

Данные API вызвали незначительную нисходящую коррекцию на рынке, но не изменили бычий сессионный тренд от 4 апреля с $66,68.

Сегодня, 11 апреля, выйдут официальные данные минэнерго США о запасах нефти. Ожидается их снижение на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей.

Сегодня баррель Brent стоит 70,78 (-0,32%). Техническая картина на днях показывает, что покупатели готовятся к прорыву сопротивления $71,25. Захватят его, двинутся к $73,90 и далее к $77,23.

Напомним, 10 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 3,48%, до $71,04 за баррель, WTI — на 3,16%, до $63,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $65,92 за баррель.

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