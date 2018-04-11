Москва, 11 апреля, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 10 апреля ростом по рублёвым парам. Рубль продолжил сдавать позиции иностранным валютам на фоне новых санкций США и роста напряженности вокруг Сирии. За четыре дня он подешевел к доллару на 11,39%, к евро — на 11,74%. Рублёвые пары по своей внутридневной волатильности сейчас не уступают криптовалютным парам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 1,43%, до 141,65. Чтобы вам было понятно, за два дня индекс RGBI перекрыл своим падением весь рост с начала года (13 недель). Распродажа ОФЗ зарубежными инвесторами привела курс доллара к повышению до 63,95 руб., курс евро — до 78,77 руб.

Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 февраля 2018 года составляет 33,9%, или 2,270 трлн рублей при общем объеме рынка 6,693 трлн рублей.

Глава Банка Росси Эльвира Набиуллина 10 апреля заявила, что со стороны валютного рынка угрозы для финансовой стабильности нет, поэтому со стороны властей не требуется вмешательства.

У ЦБР в запасе есть инструмент валютного репо. При необходимости регулятор может возобновить аукционы по продаже валюты. Последний аукцион проводился 2 октября 2017 года.

Сегодня, 11 апреля, на торгах в Азии нефть теряет 0,31%. Нефтяной рынок корректируется после вчерашнего ралли. Учитывая, что на первый план вышел долговой рынок, то рубль останется под давлением из-за распродаж ОФЗ. Индекс RGBI повышается без серьезных коррекций с декабря 2014 года, поэтому ему есть куда падать.

Что касается целевых уровней для пары доллар/рубль, то ими на данный момент являются 64,50 руб. и 67,25 руб. Курс евро приблизился к ключевому сопротивлению 79,75 руб. Если оно будет пробито, то покупателям откроется дорога к 85,60 руб. На пути к нему уровень 82,46 выступит промежуточным сопротивлением.

Рубль ослабляется на дорожающей нефти. Рублевая стоимость бочки Brent составляет 4450 руб. Неплохое пополнение бюджета. В связи с этим по рублёвым парам возможны резкие реверсивные движения вниз.

Если оценивать предыдущие ралли по иностранным валютам против рубля, то рубль может находиться под давлением от двух до пяти недель. Здесь уже нужно отслеживать информационный фон для того, чтобы своевременно сбросить иностранную валюту и зафиксировать прибыль от сделок против рубля.

Напомним, 10 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 236 коп. (+3,89%), до 63,02 руб., курс евро — на 315 коп. (+4,22%), до 77,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $9,7 млрд (+1,02%), евро/рубль — 669,3 млн евро (-9,46%).

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