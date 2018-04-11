Барнаул, 11 апреля, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха и дожди активизировали процесс снеготаяния на Алтае. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, подтопленными в настоящее время остаются 306 приусадебных участков и четыре жилых дома в 15 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Целинного, Шипуновского, Смоленского, Волчихинского, Усть-Пристанского и Благовещенского районов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ледоход на Оби

Напряжённая паводковая обстановка складывается в Барнауле. Хотя уровень воды в Оби ещё не достиг критической отметки (свыше 540 см.) и гидротехнические и водопропускные сооружения краевого центра работают в штатном режиме, из-за выхода воды на проезжую часть закрыты для движения несколько участков дорог: п. Кирова-п.Борзовая Заимка (под железнодорожным мостом через Барнаулку); ул. Сосновая (в с. Власиха). Только за последние сутки от населения поступило 77 заявок на откачку талых вод, а всего с начала снеготаяния, которое началось в конце марта мэрия Барнаула получила 502 заявки.

Также традиционно «поплыл» Топчихинский район. Сегодня ночью там сильно размыло участок на трассе Топчиха — Фунтики. Дорогу пришлось перекрыть.

Поскольку на ближайшие сутки в Алтайском крае сохранится неустойчивая с осадками и положительными среднесуточными температурами погода, синоптики ожидают повышения уровней воды в малых реках предгорий и в верховьях Песчаной, Ануя, Чарыша и Алея. Также вероятно вскрытие ледового покрова и образование заторов на отдельных участках рек Обь и Бия.

«Достижение опасных отметок прогнозируют на реке Алей в Алейске с подтоплением прибрежных территорий и низменных участков», — отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

По данным спасателей, неблагоприятная ситуация в связи с локальным подтоплением приусадебных участков и жилых домов, расположенных в низменных участках местности, сохраняется в Алейске, Барнауле, Новоалтайске, Быстроистокском, Благовещенском, Калманском, Красногорском, Краснощековском, Павловском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Усть-Пристанском, Чарышском, Целинном районах.

Тем временем, специальная комиссия продолжает инспектировать объекты дорожной инфраструктуры, пострадавшие от паводка. По результатам обследования автомобильных дорог местного значения уже выявлено 7 мостовых сооружений, где необходимо проведение неотложных аварийно-восстановительных работ.

«Это Чарышский район, с. Маралиха, мост через р. Маралиха; Краснощёковский район, с. Усть-Козлуха, мост через ручей, с. Чинета, пешеходный мост через р. Иня; Петропавловский район, с. Соловьиха, три мостовых сооружения через р. Соловьишка; Алтайский район, с Алтайское, мост через р. Каменка. В настоящее время рассчитываем стоимость восстановительных работ. Объезды будут продолжены», — пояснил директор АО «Алтайиндорпроект» Михаил Ростоцкий.

Между тем соседняя Республика Алтай, по данным республиканского управления МЧС РФ, проблем с паводком пока не испытывает.

«На данный период времени подтопленных жилых домов нет, уровни воды не превышают критических отметок, проезд есть ко всем населённым пунктам», — заявил начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

По его словам, в предстоящую неделю в регионе возможно начало паводка в северных муниципальных образованиях — Чуйский и Турочакские районы. Продолжается процесс вскрытия рек Бия и Катунь.

Напомним, Алтайский край стал первой сибирской территорией, пострадавшей от паводка в 2018 году. В зону подтопления попали 1825 приусадебных участков и 467 жилых домов с населением 1240 человек. В настоящее время на объектах краевого значения, пострадавших в результате прохождения паводка первой волны, восстановлено транспортное сообщение на более 34 километрах дорог, выполнены первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия более чем на 20 мостах.