Владивосток, 11 апреля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Резкое повышение утилизационного сбора на 50−90% приведет к увеличению оттока населения из регионов Дальнего Востока и росту протестных настроений. Дальневосточники всё чаще задают вопрос: где заводы по утилизации старых автомобилей, кто их видел? В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM .

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Автоэксперт из Приморья Александр Огневский считает, что повышение утилизационного сбора приведёт к усилению негативных настроений в Приморье. Если человеку со средним доходом ещё удавалось хоть как-то накопить на дешевый автомобиль, то после повышения это будет уже невозможно, так как цены на поддержанные машины взлетят.

«Понятно, что новый утилизационный сбор направлен против азиатского автопрома, который по-прежнему «солирует» на Дальнем Востоке и от нас идёт дальше, в другие регионы России. Всем прекрасно понятно, что этот сбор, тем более столь резкое повышение, никоим образом не направлены на то, чтобы люди сдавали подержанные автомобили и покупали новые. Это направлено исключительно на пополнение государственной казны. Еще один вариант пресловутых «заградительных» пошлин на подержанные «японки», которые и без того уже принесли дальневосточникам немало бед. Но возникает вопрос: почему за право жителей западных и южных регионов РФ ездить на автомобилях производства западных или отечественных компаний, на более качественных и новых автомобилях, должен платить из своего кармана простой дальневосточный мужик? Государство постоянно меняет правила игры в сторону ухудшения. И бьёт это именно вот по этому простому дальневосточному мужику! Все эти УАЗы — «Патриоты», «Лады» не прижились на Дальнем Востоке, в отличие от южных и западных регионов. И не приживутся — у нас климат суровый и дороги, мягко говоря, другие. Поэтому для любого дальневосточника «японки» в возрасте 20—25 лет априори лучше, надежней и выгодней, чем новая отечественная машина. Не прижилась и, могу это гарантировать, не приживётся и продукция завода «Соллерс — Дальний Восток», базирующегося во Владивостоке. Они сегодня выпускают «кроссоверы» — дорогие автомобили большого литража. А народ, доходы которого находятся в состоянии перманентного «штопора» четвертый год подряд, покупает малолитражки, до 1,5 тыс. литров. Какая глупость — делать дорогие машины, если спрос на них постоянно падает, на фоне постоянного роста цен на всё, что связано с автомобилем, — дорожающего ОСАГО, «Глонасс», постоянно растущих цен на бензин! Как видим, маркетинговая стратегия государства в очередной раз оказалась убогой и неэффективной!» — прокомментировал ситуацию автоэксперт из Приморья Александр Огневский.

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«Что произойдет в случае, если правительство всё-таки добьётся своего и утилизационный сбор резко вырастет, как и обещают, на 50−90% именно на самые востребованные авто— с объёмом двигателя от 1000 до 3000 куб. см? Машины, самые ходовые у дальневосточников, резко взлетят в цене. Тот автомобиль, что сегодня стоит в районе 500 тыс. рублей, будет стоить 900 тыс. И так далее. К чему это приведет? Да к усилению всех негативных тенденций, которые и без того сегодня происходят и в Приморье, и в остальных субъектах ДФО — к увеличению оттока населения. Причем, если говорить о Приморье, то сегодня тенденция меняется. Если раньше отсюда люди уезжали в Москву и Санкт-Петербург, то сейчас уезжают за границу, в ближайшие к нам страны АТР — Китай, Вьетнам, Японию, Южную Корею, Малайзию, Тайвань и другие. Что, кстати, делает статистику по оттоку населения не такой ужасающей, каковой она является на самом деле, ведь те, кто уезжает за границу на работу, зачастую сохраняют дальневосточную прописку еще какое-то время. Еще один фактор, свидетельствующий о том, что этот утилизационный сбор на деле — просто еще один способ пополнить казну. Как я уже раньше вам говорил — при покупке нового авто в салонах Владивостока нужно сдать старый автомобиль. Доходит до смешного: люди покупают старый автохлам, чтобы иметь возможность приобрести новое авто. Так вот, все чаще дальневосточники задают вопрос: а где заводы по переплавке этих старых авто, кто их видел? У нас, у приморцев, давно сложилось устойчивое впечатление, что эти якобы предназначенные для утилизации старые автомобили попадают прямиком к узбекским таксистам, которых в Приморье видимо-невидимо. Надо просто посмотреть, на каких машинах они ездят, и всё становится понятным. Вопросов очень много. Например, почему на Дальнем Востоке нет автомобилей китайского производства? До Китая 200−300 километров, автомобили они производят вполне приличные, есть недорогой сегмент. Почему их нет? Но при этом простой дальневосточник — таксист, зарабатывающий себе на пропитание, частный предприниматель, для которого недорогая «японка» единственная кормилица, все остальные — лишаются возможности купить и содержать жизненно необходимый ему автомобиль. Вот о чем должны думать государственные чиновники — о людях, о том, как им выжить, прежде всего», — добавил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM , депутат ГД РФ Алексей Корниенко (КПРФ) выступил против резкого повышения утилизационного сбора на самые востребованные в ДФО автомобили.

«На Дальнем Востоке, где жители и так уже несут серьёзную денежную нагрузку, в связи с необходимостью самостоятельной установки устройства «Эра-Глонасс» на ввозимые из-за рубежа подержанные автомобили, такое резкое и быстрое повышение утилизационного сбора влечет за собой негативные последствия в виде существенного роста цен на популярные модели иномарок, создаёт ситуацию напряженности в обществе», — сказал парламентарий.

Ранее в интервью ИА REGNUM автоэксперт из Приморья Александр Огневский, комментируя падение продаж на рынке подержанных автомобилей в регионе, сказал, что у людей просто нет денег:

«Какое авто? Да у людей денег нет уже даже на еду! Приморский край погружается в какую-то совершенно беспросветную нищету. Такого падения доходов не было даже в 90-е годы! У людей в небольших городках по 3−4 кредита, причем каждый последующий кредит берется уже просто на погашение предыдущего. Чтобы нам не рассказывали про ТОРы и порто-франко, всё это развитие и великолепие проходит мимо людей. Приморье всегда считалось «автомобильным регионом», автомобиль здесь всегда был вопросом престижа. Сейчас же людям уже просто всё равно на чем ездить. Берут что попроще и что доступно по цене, потому что без машины в ДФО не прожить. Так называемые заградительные пошлины не сработали — новых машин везут очень мало. Люди нищают, многие просто уже отказались от автомобилей совсем. Нельзя такое делать с регионом, с Дальним Востоком».