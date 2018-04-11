Вашингтон, 11 апреля, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Российские пользователи замечены в попытках «эксплуатировать» Facebook, заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг в сенате, передает Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

По его словам, это удалось узнать благодаря новым программам, способным распознавать фальшивые учетные записи. Такие аккаунты используются для распространения дезинформации, в частности — для подтасовки результатов выборов.

«Но природа такого рода деятельности заключается в том, что в России есть люди, которые пытаются эксплуатировать наш и другие интернет-сервисы. И это как гонка вооружений», — заявил Цукерберг.

По словам основателя Facebook, эти пользователи не остановятся на достигнутом и будут стараться развить свои возможности, поэтому США требуется «повышать свою защиту».

Напомним, Цукерберг был вызван в сенат конгресса США по делу о «вмешательстве» России в выборы 2016 года в США. Основатель Facebook впервые лично выступал в сенате по этому делу.

В марте 2018 года появилась информация, что компания Cambridge Analytica использовала данные американских пользователей без спроса. В Facebook сразу же открестились от связи с Cambridge Analytica.

Речь идет об утечке данных 50 млн пользователей. Стоит отметить, что Cambridge Analytica занималась в интернете изучением предпочтений избирателей в интересах кампании 45-го президента США Дональда Трампа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Цукерберг извинился за утечку персональных данных. Он сказал, что до сих пор не осознавал, какая ответственность лежит на его соцсети.