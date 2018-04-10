Москва, 11 апреля, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Весьма вероятно, что решение о нанесении ракетного удара по Сирии уже принято американским руководством, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок в программе «60 минут» на телеканале «Россия».

Карл Теодор фон Пилоти. Нерон смотрит на горящий Рим. Около 1861

Комментируя заявление из Вашингтона о том, что руководство США решает, нанести ли по Сирии удар, Ходаренок сказал:

«Есть все основания предполагать, что решение об ударе по объектам в Сирии президентом Соединенных Штатов уже принято. И то, что происходит сейчас в акватории морей и океанов — это называется «оперативное развертывание сил и средств для удара».

Ходаренок аргументировал выводы экспертов тем, что у Сирии уже находятся военные корабли США.

«Уже два эсминца подходят, авианосная ударная группа на подходе. А авианосная ударная группа — это все-таки авианосец, это один — два крейсера, это два — три эсминца, это три — четыре целевых атомных подводных лодки и это суда обеспечения. И вряд ли будет один авианосец», — сказал он.

Эксперт высказал предположение, что, по-видимому, не только США, но и другие члены так называемой антитеррористической коалиции присоединятся к агрессии против Дамаска.

«Что бы ни сделал [президент Сирии Башар] Асад — он уже «виноват» изначально, и никакая химия тут ни при чем. Будет нанесен удар», — полагает Ходаренок.

Напомним, американский президент Дональд Трамп, узнав о «химической атаке», которая якобы проведена Сирийской арабской армией в городе Думе (Восточная Гута, Сирия), обещал в течение двух суток решить, будет ли нанесен ракетный удар по сирийким объектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля представитель американских ВМС Кло Морган заявил, что в Сирию направляется боевая эскадра во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman.

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