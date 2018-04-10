Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Прерванное ранее заседание Совета Безопасности ООН по Сирии возобновлено, передает Russia Today.

FadderUri Момент истины

Ранее сообщалось, что заседание приостановили для обсуждения проекта резолюции по Сирии, предложенного Швецией и дополненного Россией.

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Напомним, Дамаск снова обвинили в химической атаке на мирных сирийцев в Восточной Гуте — на основании данных «Белых касок». Москва опровергла факт химической атаки: в ее отсутствии убедились российские военные, побывавшие в городе Думе, где якобы на людей сбросили бомбы с хлором.

9 и 10 апреля были созваны заседания СБ ООН. Во время первого заседания американская сторона обвинила Россию в покровительстве сирийским властям, которые якобы виновны в химической атаке. Никаких доказательств факта атаки представлено не было.

10 апреля США предложили резолюцию об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии вместо действующего ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). За него проголосовали 12 членов СБ ООН.

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Россия наложила вето на этот проект и предложила свой вариант резолюции, не набравший, однако, нужного количества голосов. Комментируя американский вариант, постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к его авторам, заявил:

«Вам это расследование не нужно. Не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки. Вы просто все это время искали предлог… Это все напоминает весеннее обострение».

Российские дипломат подчеркнул, что на формирование механизма проведения проверки, предлагаемого США в резолюции, потребуется несколько месяцев. И его авторы знали, что документ принят не будет.

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