Курск, 11 апреля, 2018, 06:47 — ИА Регнум. В Курской области сводки спасателей сообщают о подтоплении все новых территорий. По данным синоптиков, на которые ссылается региональное управление МЧС, наивысших отметок уровень воды достигнет 11 и 12 апреля, а затем паводок пойдет на спад.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Подъездную дамбу в поселке Износково Рыльского района затопило 10 апреля. В населенном пункте проживает 348 человек. Высота перелива дамбы составила всего 25 сантиметров, в населенном пункте была организована работа переправы, в местном магазине есть запас продуктов и товаров первой необходимости, на период паводка в поселке создан отдельный пожарный пост. В районе переправы работает фельдшерско-акушерский пункт.

Подтопление низководного моста местного значения у деревни Шумаково Солнцевского района, по данным спасателей, не повлияет на жизнеобеспечение населения, так как вокруг населенного пункта есть объездные пути.

В Курске затоплены придомовые территории 12 домов на улицах Киевской, Гомельской и Брянской, где проживает 31 человек. В жилых домах воды нет, а на подтопленных участках действует лодочная переправа.

По состоянию на 10 апреля, всего на территории Курской области подтоплено два низководных автомобильных моста местного значения, 37 придомовых территорий, пять приусадебных участков в СНТ «Строитель» и подъездная автомобильная дамба. В регионе функционируют четыре лодочные переправы, на трех из них работают также автомобилями высокой проходимости.

«Всего в противопаводковых мероприятиях принимает участие группировка сил и средств в составе 70 человека, 36 единиц техники, пять плавсредств и два «беспилотника», из них от МЧС — 17 человек личного состава, восемь единиц техники и один «беспилотник», — сообщает пресс-служба ведомства.

Паводок 2018 года не превышает многолетних среднегодовых показателей, а также отличается более коротким сроком — официально он начался 3 апреля, а уже с 9 апреля в некоторых районах фиксируется его спад.

При этом в управлении Роспотребнадзора предупреждают, что паводковые воды могут подтопить источники водоснабжения, что в свою очередь грозит риском распространения инфекционных заболеваний. Из-за этого специалисты усилили лабораторный контроль качества питьевой воды в районах подтопления. Было исследовано 472 пробы воды из разных источников, и в целом результаты исследований по микробиологическим показателям «не вызывают опасений» у экспертов. Незначительное отклонение от норм было отмечено в водоразборных колонках и источниках нецентрализованного водоснабжения: вода в них слишком мутная. В то же время курянам рекомендуют отстаивать и кипятить питьевую воду или по возможности покупать ее в бутылках.