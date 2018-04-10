Ереван, 11 апреля, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении 10 апреля приступило к обсуждению законопроекта о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного с Европейским союзом в ноябре прошлого года.

rusatomservice.ru Армянская АЭС

По словам исполняющего обязанности заместителя министра иностранных дел Армении Карена Назаряна, новое соглашение заменяет Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года и включает новые подходы во всех областях. «Соглашение будет направлять политические и экономические отношения Армения-ЕС на новый, более высокий уровень», — отметил он.

Поскольку в соглашении также упоминается безопасность Армянской АЭС, депутаты поинтересовались, какие обязательства будут у Армении в этом отношении после ратификации соглашения.

Член блока «Царукян», вице-спикер парламента Микаел Мелкумян отметил, что после катастрофы на АЭС в японской Фукусиме в Европе наблюдается тенденция закрывать атомные электростанции, и спросил, что ожидает Мецаморскую АЭС.

«Нам нужно четко знать, что одним из ключевых условий для обеспечения конкурентоспособности Армении является поддержание баланса нашей энергетики. Я попросил бы Вас очень точно сформулировать, какие именно обязательства мы берем на себя по части атомной электростанции», — поинтересовался он.

Карен Назарянпояснил, что разговоры о закрытии Армянской АЭС необоснованны и что в документе нет такого пункта: «Были разные сообщения, в том числе необоснованные слухи, которые искусственно муссировались, о том, что атомная электростанция, якобы, будет закрыта и так далее. В основе подхода сторон во время переговоров по соглашению лежало то, что единственной заменой для обеспечения гарантированной мощности может быть только такая же гарантированная мощность. При этом, замена атомной электростанции новым блоком — это не наше желание, а основное требование документа по стратегии развития энергетики Армении. Это лежит в основе соответствующей статьи, а не закрытие атомной электростанции после подписания или ратификации соглашения. В соглашении такой формулировки нет».

Текст рамочного соглашения, подписанного между Арменией и ЕС в ноябре 2017 года, стал поводом бурных обсуждений именно из-за разговоров о закрытии атомной электростанции. В положении соглашения о закрытии атомной электростанции отмечается, что необходимо утвердить дорожную карту или план действий, по которому планируется заменить Мецаморскую АЭС новыми мощностями, обеспечивающими энергетическую безопасность Республики Армения и условиями для ее устойчивого развития. Власти Армении неоднократно заявляли, что страна не собирается отказываться от атомной энергии.

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Более того, в 2008 году президент Армении Серж Саргсян заявил о начале строительства новой АЭС. Эти слова Саргсяна так и остались на бумаге, а вместо этого было решено продлить срок службы Армянской АЭС до 2026 года. В настоящий момент специалисты российской госкорпорации Росатом ведут соответствующие работы. Россия предоставила на эти цели кредит Армении в $270 миллионов и грант в $30 миллионов.

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