Кишинёв, 11 апреля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Об участии в выборах мэра столицы Молдавии Кишинева 10 апреля официально объявили два ключевых участника кампании — и.о. мэра Сильвия Раду и глава фракции социалистов в муниципальном совете Ион Чебан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Чебан в тот же день подал документы в ЦИК, а Раду приступила к сбору подписей в свою поддержку.

Mitya Ilyinov Распутье

Сильвия Раду считается ставленницей правящей Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка, но в выборах она намерена участвовать как независимый кандидат. Ион Чебан, помимо поста в Мунсовете, занимает должность пресс-секретаря президента Игоря Додона.

Выборы мэра Кишинева назначены на 20 мая. На пост градоначальника уже претендуют лидер Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, вице-председатель Либеральной партии Валерий Мунтяну, председатель партии «Демократия дома» Василий Костюк, зампредседателя партии «Наш дом Молдова» Александр Рошко, кандидат партии мэра Оргеева Илана Шора Регина Апостолова и депутат парламента Румынии Константин Кодряну от румыноунионистской Партии национального единства.