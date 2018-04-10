Лондон, 11 апреля, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Перевод Юлии Скрипаль в «безопасное место» сделан, чтобы не дать расследовать инцидент в городе Солсбери (Великобритания), сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

Цитата из х/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Гюльчатай, открой личико!..

Пресс-секретарь посольства, отвечая на вопрос о переводе выписанной из больницы Скрипаль в «безопасное место», пожелал российской гражданке поскорее поправляться и отметил профессионализм британских врачей.

«Вместе с тем, не могут не вызывать беспокойство сообщения о том, что Юлию якобы перевезли в некое «безопасное место», что означает продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования», — сообщил представитель ведомства.

По данным российской стороны, Лондон продолжает скрывать сведения о здоровье и пожеланиях Юлии. Так, российское посольство не знает, как сейчас себя чувствует Скрипаль, «выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права».

В российском ведомстве отметили, что встреча со Скрипаль необходима, ведь нужно убедиться, все ли у нее хорошо.

«И уж как минимум мы срочно требуем доказательств того, что все действия в отношении Юлии осуществляются с ее добровольного согласия», — отметили в посольстве.

Российское посольство в Лондоне направило в Форин-офис (британский МИД) очередную ноту с требованием обеспечить встречу Скрипаль с российскими консулами — в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией. Обе эти договоренности сейчас нарушаются британской стороной.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, куда она вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем была госпитализирована 4 марта 2018 года с отравлением неизвестным веществом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день, по данным ВВС, Скрипаль была выписана 9 апреля, а 10 апреля отправлена в «безопасное место». Теперешнее место нахождения Скрипаль не известно.

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