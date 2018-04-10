Лондон, 11 апреля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал голосование Совета безопасности ООН по американской резолюции о «химатаке» в сирийской Думе, 10 апреля передает агентство Reuters.

Иероним Босх. Корабль дураков. Около 1510-1515

«Очень разочаровывает, что Россия наложила вето на предложение ООН провести независимое расследование сирийских химических атак», — сообщил Джонсон.

Джонсон также обвинил в химических атаках «режим Асада» и Россию, которая его поддерживает.

«Россия держит сирийский народ в политических заложниках, поддерживая режим, ответственный за минимум четыре отвратительных химических нападения на своих людей», — заявил глава МИД Великобритании.

Напомним, «химатака» в сирийской Думе, информация о которой многократно опровергнута, уже стала причиной созыва двух заседаний СБ ООН.

США, Великобритания и их союзники уже возложили вину за «химатаку» на «режим» Башара Асада, Россию и Иран.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман уже заявили о возможном военном ответе на «химатаку» в Думе.