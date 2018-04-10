Рим, 10 апреля, 2018, 23:36 — ИА Регнум. 10 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Рома» и «Барселона». Матч завершился крупной победой «волков» со счетом 3:0.

Joe Shlabotnik Я еще вернусь

В дебюте матча боснийский форвард Эдин Джеко открыл счет, замкнув заброс Даниэле Де Росси из центра поля — 1:0. В дебюте второго тайма Де Росси реализовал пенальти — 2:0. В конце матча защитник сборной Греции Костас Манолас довел счет до разгромного и вывел «волков» вперед по сумме двух встреч, замкнув навес Дженгиза Ундера с углового — 3:0.

Статистика матча («Рома"/"Барселона»)

Удары 16/6

Удары в створ 7/3

Владение 45%/55%

Фолы 19/9

Составы на матч:

«Рома»: Беккер, Жезус, Фацио, Манолас, Наингголан, Строотманн, Коларов, Де Росси, Флоренци, Джеко, Шик.

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Роберто, Суарес, Месси.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Предупреждения: Фацио — 38, Жезус — 44, Пике — 57, Месси — 63, Суарес — 72.

Голы: Джеко 6 — 1:0, Де Росси (пен) 58 — 2:0, Манолас 82 — 3:0.