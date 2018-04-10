«Рома» совершила героический камбэк после поражения 4:1
Рим, 10 апреля, 2018, 23:36 — ИА Регнум. 10 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Рома» и «Барселона». Матч завершился крупной победой «волков» со счетом 3:0.
В дебюте матча боснийский форвард Эдин Джеко открыл счет, замкнув заброс Даниэле Де Росси из центра поля — 1:0. В дебюте второго тайма Де Росси реализовал пенальти — 2:0. В конце матча защитник сборной Греции Костас Манолас довел счет до разгромного и вывел «волков» вперед по сумме двух встреч, замкнув навес Дженгиза Ундера с углового — 3:0.
Статистика матча («Рома"/"Барселона»)
Удары 16/6
Удары в створ 7/3
Владение 45%/55%
Фолы 19/9
Составы на матч:
«Рома»: Беккер, Жезус, Фацио, Манолас, Наингголан, Строотманн, Коларов, Де Росси, Флоренци, Джеко, Шик.
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Роберто, Суарес, Месси.
Главный арбитр матча: Клеман Турпен.
Предупреждения: Фацио — 38, Жезус — 44, Пике — 57, Месси — 63, Суарес — 72.
Голы: Джеко 6 — 1:0, Де Росси (пен) 58 — 2:0, Манолас 82 — 3:0.