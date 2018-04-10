Челябинск, 10 апреля, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Челябинск испытывает дефицит денег на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом 10 апреля на заседании городской думы заявил глава города Евгений Тефтелев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Мэр города представил депутатам отчёт о деятельности горадминистрации в 2017 году. Среди прочего он заявил о том, что в прошлом году из ветхо-аварийного жилья был расселено 295 семей. 14 аварийных домов, общая площадь которых превысила 7 тыс. кв. метров, снесли.

Но на территории города сейчас насчитывается 69 домов, официально признанных аварийными. На их расселение необходимо порядка миллиарда рублей. Но таких денег городская казна выделить не может.

По словам Тефтелева, из горбюджета на эти цели будет направлен 76 млн рублей. Ещё 100 млн город получит из областного бюджета. Сейчас городские чиновники составляют список домов, которые расселят в первую очередь.

Добавим, в марте прокуратура Челябинска потребовала от мэрии решить вопрос с расселением аварийных домов. Поводом для этого стало обрушение части стены жилого дома на Копейском шоссе, 8 «а». Этот дом был признан аварийным ещё в 2015 году. А в 2016-м его собирались расселить. Не сбылось. Результатом стало ЧП, в результате которого только чудом никто не пострадал.

Кроме того, по информации прокуратуры, для выплаты собственникам жилья возмещения необходимо 474 млн 116 тыс. 300 рублей, а нанимателям нужно купить и предоставить 181 жилое помещение. Однако в соответствующей муниципальной программе на выплату возмещения предусмотрено всего 65 млн рублей. А для переселения нанимателей вместо 161 жилого помещения в 2018 году будет закуплено лишь 58.

«Таким образом, орган местного самоуправления в 2018 году не имеет возможности выполнить свои обязательства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, сроки переселения которых предусмотрены правовыми актами администрации г. Челябинска в период 2014—2018 гг.», — заявили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило Тефтелеву представление с требованием увеличить размер денежных средств на выплату собственникам возмещений и приобрести дополнительно 123 жилых помещения для нанимателей.