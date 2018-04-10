Вашингтон, 10 апреля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Власти США на данный момент не могут с уверенностью сказать, какое именно вещество было применено в ходе предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом 10 апреля заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

ИА REGNUM Госдеп США

«Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество, но на данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что Вашингтон хочет выработать совместно со своими союзниками «скоординированные ответные меры» на предполагаемую химическую атаку, «каким бы этот ответ ни был».

Чуть ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий по ситуации в Сирии.

Тем временем к берегам Сирии подошли ракетный эсминец ВМС США и французский фрегат. 11 апреля США также намерены направить к Сирии боевую эскадру ВМС во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сегодня заявил, что Москва предупредила Вашингтон, в том числе по военным каналам, о «серьёзных последствиях» возможного удара США по Сирии в случае, если в результате него пострадают граждане России.

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