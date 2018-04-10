Париж, 10 апреля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к военному ответу на «химатаку» в Сирии, 10 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Заявление французского президента было сделано в ходе ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом аль-Саудом.

Макрон заявил, что атаке могут подвергнуться «химические объекты» правительства Сирии, и решение Франции не будет зависеть от резолюций СБ ООН.

«Есть красные линии, определенные Францией. Эти красные линии, которые разделяют другие державы, не имеют ничего общего с обсуждениями, происходящими в Совете Безопасности ООН», — пояснил Макрон.

Президент Франции отметил, что решение будет принято в течение нескольких дней, по итогам консультаций с США и Великобританией.

«Мы будем продолжать обмен технической и стратегической информацией с нашими партнерами, в частности с Великобританией и Америкой, и в ближайшие дни мы объявим о нашем решении», — заключил Макрон.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля о возможности атаки по объектам сирийского правительства в ответ на несуществующую химическую атаку в Думе уже заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Напомним, информация о якобы произведенной «режимом Асада» химической атаке уже была опровергнута врачами и официальными лицами в Думе, Центром по примирению в Сирии, Министерством обороны России.

Тем не менее в СБ ООН заявлено уже второе заседание по «химатаке», в совершении которой официальные лица США и их союзники обвиняют Сирию, Россию и Иран.