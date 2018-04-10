Вашингтон, 10 апреля, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Власти США не исключают, что в предстоящих действиях, скорее всего, военных действиях, против Сирийской Арабской Республики примут участие несколько стран. Об этом сегодня, 10 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс на брифинге.

Белый дом

«Мы ведём переговоры с рядом сторон, с президентом Макроном, премьер-министром Мэй и другими, не только из этих стран», — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что США продолжают активно работать со своими «партнёрами», чтобы обсудить возможные шаги по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что официальная Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях удара США по Сирии.

«Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены, и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — сказал Чижов.