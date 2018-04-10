Париж, 10 апреля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. До сих пор неясно, смогут ли переговоры между США и европейскими странами повлиять на устранения недостатков ядерной сделки с Ираном, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, 10 апреля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Выступая перед журналистами после переговоров в Париже, аль-Джубейр заявил, что, по его мнению, Франция, Великобритания и Германия согласились с тем, что баллистическая программа Ирана и его региональная деятельность — это проблемы, которые необходимо решать, однако они не согласны с Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Израилем в том, что необходимо отредактировать ядерное соглашение.

«Я считаю, что их (европейская) позиция заключается в том, что если вы подписали сделку, то вам не следует ее пересматривать. Также (среди них) идут разговоры о том, какие дополнительные опции можно задействовать, чтобы сохранить соглашение», — заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Напомним, 12 января 2018 года президент США Дональд Трамп выдвинул европейским странам ультиматум, потребовав «исправить ужасные недостатки» ядерного соглашения с Ираном до 12 мая, иначе он возобновит санкции против Тегерана. Решение по санкциям против Ирана должно быть принято 12 мая.

Трамп видит три недостатка: отсутствие запрета на развитие баллистической программы, отсутствие доступа к подозрительным иранским военным объектам, снятие ограничений на развитие ядерной программы уже через 10 лет с момента подписания.

Европейские официальные лица заявили, что следующие консультации состоятся в Вашингтоне 11 апреля. Европейские дипломаты заявили, что у них мало надежд на то, что ядерное соглашение удастся спасти.