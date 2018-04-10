Москва, 10 апреля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Москва предупредила Вашингтон о последствиях возможного удара США по Сирии, если в результате него пострадают граждане России. Об этом сообщил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу Euronews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, российская сторона предупредила США «как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным», о «серьёзных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены и в результате этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане».

Напомним, 7 апреля находящиеся в сирийском городе Дума боевики заявили, что правительственными войсками Сирии якобы была совершена химическая атака в городе с применением хлора. К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски».

Правительство опровергло сообщения о применении химического оружия. Министерство обороны России сообщило, что следов применения отравляющих веществ в Думе обнаружено не было, а в больницы города не поступали пострадавшие от применения хлора или зарина.

Западные страны безапелляционно обвинили в «химической атаке» Сирию, Россию и Иран. Президент США Дональд Трамп 9 апреля заявил, что в течение 24−48 часов примет решение об «ответных мерах» Вашингтона.

После этого к берегам Сирии подошли ракетный эсминец ВМС США и французский фрегат. 11 апреля США намерены направить к Сирии боевую эскадру ВМС во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman.