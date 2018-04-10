Варшава, 10 апреля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Польские пенсионеры подали в суд на издательство, которое выпустило книги, содержащие нацистскую пропаганду и отрицание Холокоста, заявил адвокат Войцех Козловский, 10 апреля сообщает The Associated Press.

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По словам Козловского, в Польше подобный иск был подан впервые. Трое истцов не хотят раскрывать свои имена. Известно, что двое из них пережили Холокост, а третий входил в движение Сопротивления в Польше.

Истцы требуют выплаты $12 тыс. в качестве компенсации за проявленное неуважение к их военным страданиям и изъятия из продажи книг с нацистской пропагандой.

Напомним, иск был подан в суд в Варшаве. В качестве ответчика выступает владелец издательства Анджей Рыба, который выпустил в 2016 году две книги бельгийского нациста Леона Дегреля.

Согласно данным Института национальной памяти Польши, во время немецко-фашистской оккупации страна потеряла 5,6−5,8 млн человек. Из них от 2,7 млн до 2,9 млн человек — евреи — жертвы Холокоста.