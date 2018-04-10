Москва, 10 апреля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Южного военного округа провели тактические учения на Кавказском побережье Чёрного моря, сообщила 10 апреля пресс-служба ЮВО.

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Как уточняется, подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

Военнослужащие совершили марш в позиционные районы, где выполнили мероприятия по оборудованию и маскировке позиций, а также отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника.

В частности, боевыми расчётами С-400 был проведён поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

Сообщается, что всего в контрольной проверке было задействовано более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Ожидается, что в ходе дальнейших тренировок боевые расчеты отработают выполнение задач по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения. Также будет проведены электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак условного противника.