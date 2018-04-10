Пенза, 10 апреля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту отравления шестерых учеников школы в поселке Колышлей. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Пресс-служба СУ СКР по Пензенской области Подвал.

Предварительно установлено, что утром 10 апреля в школьном подвале откачивали талые воды с использованием мотопомпы, которая работала на бензине. В процессе работы мотопомпы выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где учатся дети. В результате у шестерых детей ухудшилось самочувствие. Работником школы об этом было сообщено в полицию.

Уже полицейские вызвали скорую помощь, в то же время проводилась эвакуация остальных учащихся и сотрудников.

В настоящее время шестеро детей 2006 и 2009 годов рождения находятся под присмотром медиков, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за безопасность проведения данного вида работ как со стороны школы, так и со стороны подрядной организации.

На место происшествия выехал министр образования Пензенской области Александр Воронков. Глава ведомства посетил госпитализированных детей в больнице, встретился с родителями.

Совместно с минздравом Воронков принял решение об обследовании всех детей, которые находились в школе в этот день. По поручению заместителя министра Оксаны Чижовой сформированы бригады из врачебного и среднего медицинского персонала Колышлейской районной больницы, которые осмотрят детей до конца дня 10 апреля.

Школа на два дня закрыта для проведения санитарных работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 10 апреля несколько школьников в поселке Колышлей почувствовали ухудшение состояния здоровья. Шестеро детей были немедленно госпитализированы.

Остальные учащиеся — более 50 человек — были эвакуированы.

По словам детского омбудсмена региона Елены Столяровой, отравление детей произошло вследствие халатности. Она уточнила, что школа — двухэтажная, но до второго этажа угарный газ не дошел. Столярова добавила, что детей сегодня планировали выписать, но она настояла, чтобы медики понаблюдали за их состоянием в течение суток.