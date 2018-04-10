Астана, 10 апреля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Ослабление курса тенге на фоне антироссийских санкций связано с простым отклонением на валютных рынках, сообщает 10 апреля «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя Национального банка республики Алпысбая Ахметова.

Казахстанский тенге

По его словам, нормой волатильности развивающихся рынков является изменение курса валют до 4%, поэтому простое отклонение курса тенге не является его девальвацией.

Ахметов отметил, что Нацбанк Казахстана будет проводить интервенцию только в том случае, если отклонения курса тенге связано с фундаментальными факторами.

Заместитель главы регулятора добавил, что Национальный банк не вмешивается в валютные рынки, поэтому все определяется спросом и предложением.

По данным казахстанской биржи KASE, за последние сутки курс тенге по отношению к доллару снизился на 1,59%. Стоимость одного доллара подорожала с 320,29 тенге до 325,97 тенге.

Отметим, последний раз значительные изменения курса тенге наблюдались в феврале 2018 года. С 5 по 10 февраля доллар подорожал на 6 тенге, или на 1,78%, а с 26 января по 10 февраля изменение составило 2,3%.