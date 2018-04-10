Париж, 10 апреля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Два российских боевых самолета совершили «агрессивные маневры» рядом с французским фрегатом Aquitaine в Восточном Средиземноморье. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Ouest France со ссылкой на ВМС Франции.

Alexander Mishin Су-24 ВКС России

По данным французских военных, рядом с фрегатом Aquitaine пролетели российский бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. При этом Су-24 был явно вооружен.

ВМС Франции назвали этот маневр недружественным и опасным. Французская сторона пытается напомнить России о правилах полетов, чтобы избежать возможной аварии.

Известно, что французский фрегат Aquitaine охраняет американский эсминец Donald Cook, который приблизился к побережью Сирии и сейчас находится в 100 км от города Тартус, где расположена российская база материально-технического обеспечения флота.

Турецкие СМИ утверждают, что российские боевые самолеты как минимум четыре раза пролетали вблизи американского корабля, вооруженного крылатыми ракетами, когда тот вошел в исключительную экономическую зону Сирии.

При этом Пентагон отвергает информацию о том, что российские самолеты приближались к эсминцу Donald Cook.

Напомним, американский эсминец взял курс на Сирию сразу после того, как в Белом доме США прошло заседание совета национальной безопасности США, на котором Трамп заявил, что в ближайшие 24−48 часов он примет решение об американском ответе на ситуацию в Сирии.