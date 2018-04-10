Киев, 10 апреля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Суд на Украине по ходатайству прокуратуры несуществующей «Автономной Республики Крым» санкционировал арест судна российской компании Trans Services Maritime, занимавшегося добычей песка в районе Каркинитского залива Чёрного моря. Об этом 10 апреля сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Most.life Строительство Керченского моста

Компания обвиняется украинскими властями в «незаконной добыче песка на временно оккупированных территориях». По словам Луценко, добываемый песок используется для строительства Керченского моста.

«Установлено, что добычу ведёт судно-земснаряд с портом приписки Туапсе, Россия, которое принадлежит компании Trans Maritime Services», — написал Юрий Луценко.

Он отметил, что другие суда этой компании «регулярно заходят на территорию Украины».

«Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым относительно ареста судна», — сообщил генпрокурор.

На сайте «прокуратуры АР Крым» указывается, что судно, на которое наложен арест, в настоящее время пребывает в порту города Южный Одесской области.

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