Николаев: Новые границы водоохранной зоны Байкала будут скорректированы
Москва, 10 апреля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Вопрос изменения границ водоохранной зоны озера Байкал не закрыт, и в настоящее время продолжаются консультации по внесению корректив в соответствующее распоряжение правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил глава комитета госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).
«Подписанием этого правительственного распоряжения дело не закончено. Мы совместно с научным сообществом, общественностью, представителями правительства и региона продолжаем работать, чтобы выйти в конце концов на оптимальное решение и для населения, и для озера Байкал», — заверил Николаев.
Депутат подчеркнул, что поправки будут вноситься в соответствии с рекомендациями Института географии имени Сочавы РАН, по которым сначала и планировалось проводить изменение границ водоохранной зоны.
«Мы ведём на сегодняшний день консультации с правительством по анализу и сопоставления проекта, который был подготовлен институтом, с теми границами, который определены сейчас в распоряжении (правительства) для того, чтобы представить предложения по соответствующей корректировке», — указал он.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время существующие границы водоохранной зоны ущемляют права местного населения, а потому необходимость в корректировке назрела.
«Мы всецело поддерживаем корректировку водоохранной зоны в части смягчения ситуации для местных жителей. Что касается бизнеса и незаконного бизнеса, то тут меры должны быть абсолютно жесткими. И абсолютно трезво нужно оценивать ситуацию. Если там бизнес работает, то он должен работать по определённым правилам», — подчеркнул Николаев.
Проект постановления, регламентирующий исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал, был утверждён премьер-министром Дмитрием Медведевым 26 марта 2018 года. Сокращение водоохранной зоны с 500 до 200 метров задумывалось для того, чтобы избежать ущемления прав местного населения. Однако несмотря на то, что в пояснительной записке к распоряжению указывается, что решение принято с учётом мнения научного сообщества, в действительности оно фактически было проигнорировано.
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При этом ещё 19 февраля состоялось расширенное совещание «По вопросам корректировки границ водоохранной зоны озера Байкал», по итогам которого было отмечено серьезное расхождение варианта Минприроды с научно обоснованным вариантом, предложенным Институтом географии им. Сочавы СО РАН.