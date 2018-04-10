Москва, 10 апреля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Вопрос изменения границ водоохранной зоны озера Байкал не закрыт, и в настоящее время продолжаются консультации по внесению корректив в соответствующее распоряжение правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил глава комитета госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Foto.baikal.travel Берег Байкала недалеко от устья реки Шумиха

«Подписанием этого правительственного распоряжения дело не закончено. Мы совместно с научным сообществом, общественностью, представителями правительства и региона продолжаем работать, чтобы выйти в конце концов на оптимальное решение и для населения, и для озера Байкал», — заверил Николаев.

Депутат подчеркнул, что поправки будут вноситься в соответствии с рекомендациями Института географии имени Сочавы РАН, по которым сначала и планировалось проводить изменение границ водоохранной зоны.

«Мы ведём на сегодняшний день консультации с правительством по анализу и сопоставления проекта, который был подготовлен институтом, с теми границами, который определены сейчас в распоряжении (правительства) для того, чтобы представить предложения по соответствующей корректировке», — указал он.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время существующие границы водоохранной зоны ущемляют права местного населения, а потому необходимость в корректировке назрела.

«Мы всецело поддерживаем корректировку водоохранной зоны в части смягчения ситуации для местных жителей. Что касается бизнеса и незаконного бизнеса, то тут меры должны быть абсолютно жесткими. И абсолютно трезво нужно оценивать ситуацию. Если там бизнес работает, то он должен работать по определённым правилам», — подчеркнул Николаев.

Проект постановления, регламентирующий исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал, был утверждён премьер-министром Дмитрием Медведевым 26 марта 2018 года. Сокращение водоохранной зоны с 500 до 200 метров задумывалось для того, чтобы избежать ущемления прав местного населения. Однако несмотря на то, что в пояснительной записке к распоряжению указывается, что решение принято с учётом мнения научного сообщества, в действительности оно фактически было проигнорировано.

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При этом ещё 19 февраля состоялось расширенное совещание «По вопросам корректировки границ водоохранной зоны озера Байкал», по итогам которого было отмечено серьезное расхождение варианта Минприроды с научно обоснованным вариантом, предложенным Институтом географии им. Сочавы СО РАН.