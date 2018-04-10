Лондон, 10 апреля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, 10 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Темой переговоров Мэй с Трампом и Макроном являлась химатака, которая якобы была проведена в сирийской Думе.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Великобритании, лидеры назвали инцидент в Думе «совершенно предосудительным».

«Лидеры согласились, что международному сообществу необходимо откликнуться на соблюдение всемирного запрета на использование химического оружия», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В отдельном заявлении Белого дома по переговорам Трампа и Мэй сообщается, что лидеры обсудили «порочное пренебрежение к жизни человека» со стороны «режима Асада» в Сирии.

Напомним, несуществующая «химатака», информация о которой была опровергнута врачами и официальными лицами в Думе, Центром по примирению в Сирии и Минобороны России, уже дважды стала причиной созыва Совета Безопасности ООН.

Официальные лица обвиняют в несуществующем преступлении Сирию, Россию и Иран. Пентагон «не исключает» военного ответа на «химатаку» в Думе.