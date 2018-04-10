Вашингтон, 10 апреля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Правительство США распорядилось выделить $18,5 млрд на восстановление Пуэрто-Рико, 10 апреля передает агентство Associated Press.

Joe Shlabotnik Пуэрто-Рико и США

Согласно заявлению Департамента жилищного строительства и городского развития США, выделенная материальная помощь является одним из самых крупных грантов такого рода в истории.

Напомним, значительная часть территории Пуэрто-Рико, жилые дома, общественные здания, объекты энергетической и дорожной инфраструктуры были разрушены ураганом «Мария» в сентябре 2017 года.

Ранее США уже выделяли Пуэрто-Рико $1,5 млрд на восстановление разрушенной ураганом инфраструктуры. Власти острова назвали данную сумму категорически недостаточной.

Так, в феврале только энергетики Пуэрто-Рико, являющегося ассоциированной с США территорией, просили не менее $5 млрд для предотвращения «катастрофы». Блэкаута избежать не удалось.