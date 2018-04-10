Москва, 10 апреля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Российская Федерация предложит на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций свой проект резолюции с требованием проведения тщательного и всестороннего расследования сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что Организация по запрещению химического оружия обязана провести расследование с обязательным выездом своих экспертов на место предполагаемой атаки, с взятием проб, с обеспечением безопасности и сохранения данных проб на всём пути их следования в соответствующие лаборатории.

«Для этого мы сегодня в Совете Безопасности предложим проект резолюции, которая будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое, как вы знаете, уже сегодня было готово принимать экспертов на земле», — заявил Лавров.

Напомним, террористы, оставшиеся в сирийском городе Дума, что в Восточной Гуте, утверждают, что сирийские правительственные силы произвели химическую атаку на город, в результате которой погибли мирные жители.

Однако никаких свидетельств того, что атака действительно имела место, до сих пор нет. Террористы распространили через свои информационные ресурсы видеозапись, на которой некие люди, именующие себя «Белыми касками», поливают водой полуголых детей. И это видео они предлагают считать доказательством того, что атака была.

При этом медики Сирийского красного полумесяца, работающие в городе Дума, уже заявили, что никакой химической атаки не было и в помине и никаких пострадавших в результате применения боевых отравляющих веществ не зафиксировано.

Российские военные, находящиеся в городе, также не зафиксировали никаких следов применения химического оружия.

Тем не менее Запад безапелляционно заявил, что химическая атака была и ответственны за нее Москва, Дамаск и Тегеран. Более того, власти США и лично президент Дональд Трамп заявили, что рассматривают любые варианты ответа на эту якобы «химическую атаку», вплоть до массированного ракетного удара по Сирии.

Известно, что США готовят свою резолюцию для Совбеза ООН в ситуации в Сирии.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сперва проигнорировала призывы официального Дамаска и Москвы направить экспертов в город Дума для детального расследования. Однако вскоре в ОЗХО заявили, что в ближайшее время такие эксперты будут направлены на место.