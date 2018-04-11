Напомним, 18 марта прошли выборы президента РФ, в мае после инаугурации главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, после чего президент, вступивший в должность, предложит кандидатуру премьер-министра, и после его утверждения будет сформирован новый состав правительства.

В преддверии отчета Медведев в конце марта начал серию консультаций с представителями фракций Госдумы. Впервые подобные консультации проходили в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ.

Предполагается, что выступление главы правительства начнется в 12:00 мск. Традиционно выступление не ограничивается во времени, однако, как показывает практика, сам отчет длится около часа-полутора. Далее следуют вопросы представителей фракций. Обычно парламентарии задают по три вопроса от фракции, в этот раз ожидается по пять вопросов, плюс будет по одному вопросу от двух депутатов, которые не входят ни в одну из четырех зарегистрированных фракций. После этого выступят представители, (как правило) лидеры фракций, которые дадут оценку работе правительства и отдельным министрам. Традиционно по итогам отчета Госдума подготовит проект постановления, где будет выражена консолидированная позиция нижней палаты парламента.

Сегодня, 11 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев представит Госдуме ежегодный отчет о работе правительства РФ. Нынешний отчет будет «в известной степени особенным, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и итоги работы правительства за истекшие шесть лет», говорил ранее Медведев.

Главный результат работы правительства — отставание России, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Нам по сути дела объявлена война. Каким образом можно в условиях кризиса и вызовов выполнить социальные программы, — ответ на этот вопрос за правительством, отметил Зюганов. Он видит необходимость в мобилизации ресурсов.

Для стабильности развития надо иметь 10 трлн рублей, их надо вложить в промышленность, в высокотехнологичную продукцию, полагает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Советский опыт и опыт Китая поможет выходу России из кризиса, заявил он журналистам перед ежегодным отчетом главы правительства.

Мы оцениваем работу правительства за шесть лет, мы видим, что в системе не решена ни одна социальная проблема, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Так, по его словам, падает доступность медицинских услуг, при этом видим рост платности в здравоохранении. Реформа пенсионной системы завершилась намеками правительства на повышение пенсионного возраста. Реформа ЖКХ привела к тому, что люди стали платить больше за не очень качественные услуги. Рост долларовых миллионеров стал основным итогом. «Новое правительство требует серьезных структурных, кадровых изменений», — заявил Миронов.

Мы бы предложили правительству ввести ограничения на вывоз валюты, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне отчета правительства. Хотели бы, чтобы приступили к понижению налога на добавленную стоимость, говорит депутат. Он также предложил замещать НДС налогом с продаж.

Мы видим какие-то проблемы в работе правительства, например, Минприроды из-за свалок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне отчета правительства. «Какие-то моменты мы можем критиковать, но у нас хорошая страна, нормальная экономика», — отметил Жириновский. ЛДПР готова поддержать положительные оценки нашей страны, заявил Жириновский перед отчетом правительства.

«У нас нормальная экономика, у нас прекрасные люди, у нас нормальная администрация в лице президента, министров, губернаторов и депутатского корпуса. Мы положительно оцениваем нашу страну! Мы любим нашу страну и будем всячески стараться, чтобы она стала богаче, сильнее и культурнее», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский .

Мы ждем ответа на такие вопросы, как развитие цифровой экономики, направление субсидий регионам на повышение МРОТ, сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев накануне отчета правительства. Развитие транспортной инфраструктуры и проблемы кадастровой оценки также будут в центре внимания, ожидают во фракции.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что за шесть лет работы правительство смогло добиться существенного роста лишь одного показателя — числа долларовых миллионеров в РФ. В каждой сфере заметны ухудшения — образованность населения падает, а реформа в области жилищно-коммунального хозяйства привела только к тому, что граждане РФ стали больше платить за услуги, которые не отличаются высоким качеством.

Премьер-министр заявил, что в этом году отчёт правительства «особенный». Глава правительства выступает перед парламентом в десятый раз, отметил он.

«Самое главное, что этот отчёт делает наше взаимодействие более эффективным. Могу говорить об этом с полным основанием», — отметил он. Вместе с депутатами Госдумы правительство решало сложнейшие задачи по развитию страны и находило оптимальные выходы.

Итогом за прошедшие шесть лет стало свыше полутора тысяч инициатив, подготовленных правительством, отметил Медведев.

«Важно вспомнить все шесть лет работы, какими они были и какой результат нашей деятельности», — указал Медведев.

«Шесть лет, очевидно, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько ударов одновременно», — заметил он.

Санкции, закрытие технологических рывков, нефтяной шок — от таких ударов нет защиты ни у какой экономики, а российской, с её ограничениями, это «грозило катастрофой». Но она смогла развиваться, как бы ей ни пытались навредить извне.

«Пытаются выдавить нас из мировых экономический отношений. И последнее решение администрации США в этой сфере — попытка бороться мерами недобросовестной конкуренции. Но нет сомнений, что мы с этим давлением справимся и обратим на пользу собственного экономического развития. Но не забудем тех, кто вредит нашей стране», — заявил он.

Логика партнёрства казалась нам очевидной, но вопреки здравому смыслу в США и Европе России стали упорно навязывать роль врага, указывает Медведев.

Хорошо, что сценарии глобального развития пишут не только такие силы. Страны ЕАЭС, ЮВА — «другая реальность, с которой тоже вынуждены считаться».

Шесть лет стали годами открытия новых возможностей — нужно быть гораздо более самодостаточными, на продукции гораздо чаще пишут «сделано в России» и, гораздо важнее, «сделано хорошо». Российский хлеб покупают по всему миру. Как и российский софт, который создаёт базу для развития цифровой экономики.

«Это были шесть лет покорения новых вершин. Мы провели летнюю Универсиаду, Кубок конфедераций, зимнюю Олимпиаду и Параолимпиаду».

Медведев отметил, что российские школьники и студенты занимают высокие места в международных рейтингах, продолжается рост инвестиционной привлекательности, идёт освоение Арктики. Возвращение Крыма ознаменовало «возвращение справедливости», и эту новую главу своей истории Россия писала «с радостью и достоинством».

«Ну и эти шесть лет стали периодом большой стройки. Это стройка была по всей стране. Мы столько не возводили никогда, столько детских садов, жилых домов. Заново выстроен олимпийский Сочи, преобразились Владивосток, остров Русский…» — сказал Медведев.

Модернизация БАМа и Транссиба, почти закончен Крымский мост, большая стройка транспортной инфраструктуры в Москве. «За шесть лет мы прошли путь, который другие страны проходили десятилетия — когда на них никто не давил, и они жили в спокойном состоянии

«Есть один индикатор, который является важнейшим, характеризует всю жизнь в нашей стране, как человек лечится и что он ест, сколько денег зарабатывает — это продолжительность жизни. За истекшие шесть лет она выросла на 2,5 года», — заявил Медведев.

Почти 73 года — хотя это и средняя цифра, отметил Медведев.

Была создана сеть региональных сосудистых центров. За шесть лет смертность от инсультов снизилась на 20%, от инфарктов — на 17%. В прошлом году поставлено 1,5 тыс. машин скорой помощи. Достигли минимальной смертности материнской и младенческой, перечисляет Медведев успехи отечественной медицины.

Регионам на ближайшие три года выделяется по 10 млрд рублей в год на строительство детских поликлиник и других учреждений, указывает Медведев.

По его словам, доступность высокотехнологичной медицины для населения растёт, в прошлом году ею воспользовались более 1 млн человек. Медицина становится более мобильной и доступной из-за цифровизации. Расширяется список важнейших и необходимых препаратов. Доля лекарств по онкологическим заболеваниям российского производства выросла до 64%.

«Мы принимаем меры, чтобы люди в отдалённых районах получали медицинскую помощь. У нас действует проект санитарной авиации», — продолжает премьер.

«Благодаря госрегулированию цены на эти лекарства удалось удержать и даже снизить», — отметил премьер.

Это результат больших спортивных проектов, проходящих в России. При этом правительство развивало массовый спорт, заверил премьер. За последние годы около 3 тыс. спортивных объектов было реконструировано, указал он.

«Наши люди стали выбирать здоровый, активный образ жизни. Число тех, кто занимается регулярно спортом, выросло в 1,5 раза и достигло 50 млн человек», — заявил Медведев.

«Мы не скатились в очередную демографическую яму. За эти шесть лет родилось более 11 млн 300 тыс. детей. Это на 2 млн выше, чем за предшествующую пятилетку. Население выросло более чем на 3 млн», — заявил премьер.

Медведев напомнил, что продолжена программа материнского капитала. Граждане РФ чаще стали забирать детей из детских домов — более чем в 2 раза сократилось число сирот (51 тыс. в настоящий момент)

«Мы понимаем, что бедность остаётся острейшей проблемой в стране, наверное, самой большой. Но того, что удалось сделать за эти три года, недостаточно, чтобы её победить».

«Мы поддержку регионам обязательно окажем. Уже сейчас выделили 36 млрд рублей из резервного фонда правительства», — указал в связи с повышением МРОТ Медведев.

Чей доход недотягивает до прожиточного минимума — пенсионеры, ветераны, ряд многодетных семей, — будет становиться «всё более адресной и более ощутимой», указал премьер.

"Зарплаты учителей и медицинских работников, педагогических работников вышли на заданные в майских указах показатели», — указал Медведев. Мероприятия в этом направлении продолжаются, добавил премьер.

Повышение зарплат в бюджетной сфере: в рамках указов «пришлось работать, но совсем в других условиях, чем те, что были в 2012 году».

«Качество медицинской помощи и образования становятся одной из главных сфер государственного влияния. Если раньше считалось, что работа является делом человека всей жизни, то теперь ясно, что это не совсем так. Учёба становится делом всей жизни. Наша задача — побудить население всех возрастов постоянно учиться», — указал Медведев.

«У нас были большие проблемы с детскими садами. В 2012 году была одна ситуация, с тех пор открыли более 5 тыс. детских садов и создали 1,5 млн новых мест. Практически ликвидировали очереди для возраста от трёх до семи лет. Для этого потребовалось более 130 млрд», — говорит премьер.

Эта же задача решается для детей до трёх лет, указал Медведев. Уже к 2021 году родители смогут отдать детей в ясли — идёт софинансирование регионов. Речь идёт о 50 млрд субсидий в этом и следующем годах.

«К тому времени, когда дети подрастают, их должна ждать принципиально новая школа. Дети живут в мире цифровых технологий. За несколько лет мы проектируем и строим школы нового формата», — указал Медведев.

Школьного образования недостаточно — поэтому развивается дополнительное образование. Технопарки, кванториумы позволяют заниматься робототехникой, промышленным дизайном, изучать нанотехнологии, биотехнологии и так далее, отметил Медведев. Эти формы образования активно развиваются, и так должно быть и дальше, указал он.

«К 2020 году мы ставили цель, что не менее 5 вузов должны входить в первую сотню мировых университетов. Это сложная задача. конкуренция очень острая. Было направлено более 50 млрд рублей. И сейчас в топ-100 11 наших университетов, и ещё 17 — в топ-200. И эта работа должна быть продолжена», — указал он.

Количество выставочных проектов с 2012 года выросло почти наполовину, число посетителей музеев — более чем на треть. В селах вновь заработали дома культуры, возрождаются муниципальные театры, возникают кинозалы. Медведев отметил, что прошлогодние кассовые сборы превысили 13 млн рублей у российского кинематографа.

«Некоторые эксперты предрекали крушение строительного рынка. В кризис некоторые проекты остановились, но масштаб строительства всё равно крайне высокий — 78,6 млн кв. м», — отметил он.

Основные усилия, однако, сосредоточены на строительстве жилья. В 2015 году был пик строительства.

«Строительная отрасль избавляется от недобросовестных компаний. На смену коммерициализированному допуску к строительству пришёл более прозрачный принцип, нужно быть членом саморегулируемой организации, вносить в страховой фонд средства», — заявил Медведев.

Расселение аварийного жилья не имеет аналогов и должно завершиться. Полностью расселение уже совершил 71 регион. На 1 марта в новые дома переехали 678 тыс. человек, было расселено 10,5 млн кв. м аварийного жилья.

«Мы создали систему, когда главными в управлении МКД стали люди, а не управляющие компании».

На 60% удалось снизить аварийность в сетях теплоснабжения, на 20% — в водоснабжении. Всё это благодаря привлечению частного капитала в инфраструктурные инвестиции.

«Для экономии денег сформирован реестр лучшей проектной документации. Другой способ сократить стоимость государственных и муниципальных строек — в применении реальных цен на современные технологии и материалы. Соответствующая (информационная) система уже работает», — заявил Медведев, говоря о новых прозрачных механизмах реализации строительных проектов.

«Никакое благоустройство невозможно без нормальных дорог. С опорой на современные технологии отремонтировано более половины дорог федерального значения — 26 тыс. километров», — заявил Медведев.

Данным нормативно-правовым актом была введена процедура заключения концессионного соглашения по инициативе частного инвестора. Предоставлялась возможность публично-правовым образованиям, которым принадлежат части объекта концессионного соглашения, проводить конкурс и заключать прямое концессионное соглашение совместно, в том числе в сфере теплоснабжения. До этого момента в редакции закона о концессиях образца 2005 года механизм концессионных соглашений был сложно применим на практике, — считает депутат Барнаульской гордумы.

«Как член комитета по городскому хозяйству Барнаульской городской думы одним из важных за шестилетний период работы правительства страны считаю разработанный правительством, принятый Госдумой РФ и подписанный президентом России федеральный закон от 21.07.2014 №265-ФЗ , направленный на расширение использования механизма концессионных соглашений .

Каждую неделю в правительстве проводили совещания и принимали «точечные решения», кому надо помочь. В нормальных условиях это не лучший метод управления, но тогда — лучшее, что можно было сделать, указывает Медведев.

«В 2014 году цены на нефть упали вдвое, резко сжались доходы бюджета, произошла сложная ситуация на биржах, двузначный рост цен… Инфляция составила около 11%. Плюс к этому закрыты главные международные рынки капиталов и технологий. Самые мрачные прогнозы западных аналитиков, что экономика рухнет. Но благодаря точечным мерам мы адаптировали систему к новым условиям и поддержали людей, наиболее уязвимые территории, отрасли и предприятия», — заявил Медведев.

В 2012 году мир ещё не вышел из тяжелейшего кризиса. Однако Россия не позволила произойти обвалу ни в экономической, ни в социальной сфере.

«Ещё пару лет назад задавался вопрос, что мы делаем, чтобы сдержать рост цен? По итогам прошлого года они выросли на 2,5%. В этом году инфляция чуть выше 2%. А ведь низкая инфляция — это не только стабильные цены в магазинах. Это и дешёвая ипотека, доступный кредит. Мы достойно прошли этот тяжёлый и ответственный период. Он стал стресс-тестом для всего государства в целом», — заявил Медведев.

«В целом за шесть лет ВВП вырос на 5%. И даже в два самых тяжёлых кризисных года совокупные потери ВВП не превысили 3%. Это гораздо меньше, чем потери на предыдущем витке кризиса, когда наша экономика потеряла почти 8%. Мы научились работать в кризисных условиях», — заявил Медведев.

Рост ВВП не очень большой, но он говорит о качественных изменениях, которых удалось добиться. Теперь экономика меньше зависит от внешних условий, она может стабильно развиваться даже при относительно низких ценах на нефть.

Экономику толкают не только сырьевые отрасли, но и химическая промышленность, фармацевтика, строительство, IT.

Было поддержано 6 тыс. стартапов во всех сферах. «Только в Сколково суммарная выручка от стартапов выше 150 млрд рублей», — отметил он.

«Мы перестали терять научные кадры. В 2014 году общая численность исследователей впервые не сократилась, а увеличилась», — заявил Медведев.

Фракция «Единая Россия» направила в письменном виде в общей сложности 24 вопроса в связи с отчетом о работе правительства, с которым премьер-министр Дмитрий Медведев выступит в Госдуме, сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев .

Необходимо заменять промышленный импорт на отечественную продукцию. Нужно замещать в тех секторах, где «зависимость приобрела критический характер», а таких «достаточно».

В 2017 году финансирование в гражданскую науку возросло. За эти года в науку поверил бизнес, который «активно применяет инновационные подходы».

Наибольшие успехи в фармацевтике, транспорте, нефтегазовом машиностроении — там доля выросла более 10%, даже 20% в некоторых случаях. Выше плановых показателей — медицина, лесная промышленность. Доля российской продукции в закупках ТЭК выросла до 85−95%.

«Общий рост несырьевого экспорта оценивается в 2017 году в 22% с лишним. Больше чем на пятую часть он вырос», — отметил Медведев.

В то же время экологическая защита должна стать отдельной отраслью. С 2012 года идёт ликвидация опасных объектов, оставленных с советских времён, инициирована программа развития возобновляемой энергетики.

Автомобилестроение за 2017 год выросло на 20%. Экспорт — на 30%, включая автокомпоненты. Доля машин российского производства на внутреннем рынке — 85%.

Доля российской продукции в сельском хозяйстве — 56%. Экспорт вырос на 16% — сработали меры на закупки отечественного сельхозмашиностроения со скидкой.

Железнодорожное строительство: меры по поддержке экспорта также успешно сработали. В 2017 году экспорт вырос почти на 60%.

За шесть лет в фармацевтике и химпромышленности рост достиг более 60−70%.

В ТЭК удаётся занимать лидирующие позиции. В 2017 году — первое место в экспорте газа, второе — по нефти, третье — по углю.

Система Гособоронзаказа за шесть лет стала эффективнее. Раньше она выполнялась на порядка 80%, теперь стабильно на 97%, отметил премьер.

«Мы сохраняем лидирующие позиции на рынке вооружений. Даже в условиях санкций портфель заказов не опускался ниже 45 млрд долларов», — указал он.

«Были некоторые проблемы, но сделано всё, чтобы ситуацию исправить. Космодром «Восточный» подтвердил, что Россия входит в элиту стран, которые осваивают космос», — заявил он.

«Мы успешно снизили зависимость нашего внутреннего рынка от импорта. В том году урожай составил 135 млн тонн», — отчитался Медведев.

В 2017 году прирост АПК за шесть лет составил 20% по хозяйствам всех категорий.

«Космодром Восточный ещё раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в элиту стран, осваивающих космическое пространство», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Этот бурный рост — результат небывалой раньше господдержки АПК. За шесть лет туда направлено более 1 трлн 200 млрд рублей! Мы дали аграриям доступ к льготным кредитам, у регионов появилась возможность определять приоритетные направления поддержки АПК. Но помогать надо не только деньгами, но и землёй — мы скорректировали законодательство, и в прошлом году посевная площадь превысила 80 млн га», — заявил Медведев.

Гибкая тарифная политика позволила решить ряд проблем — осенью большой урожай зерновых создавал транспортные проблемы. Строятся новые терминалы, география экспорта расширяется в Азию, Латинскую Америку. В прошлом году экспорт составил более 20 млрд долларов, указал Медведев.

«Мы стартовали с низкого уровня. В 2012 году мы занимали 120-е место в Doing Business. Тогда ближайшими соседями были Коста-Рика и другие… За шесть лет нельзя сказать, что мы добились огромных успехов, но мы одолели 85 позиций. Теперь мы находимся рядом с Японией, и есть предпосылки двигаться вперёд и дальше. Никто не двигался так быстро раньше», — заявил Медведев.

"Не всё проходило гладко. Конечно, мы занимаемся анализом возникающих проблем, должны быть найдены причины и сделано всё, чтобы эту ситуацию исправить», — подчеркнул премьер.

Шесть лет назад был создан Фонд прямых инвестиций. Более 1 трлн 200 млрд рублей было вложено в российские инфраструктурные компании, рассказывает премьер.

И попасть на приём к врачам всё сложнее, с горечью констатируют свердловчане.

К вопросу о майских указах. На Урале до сих пор недобрым словом вспоминают оптимизацию медицины. В Свердловской области только за 2016 год количество врачей сократилось на 172 человека, при этом в амбулаторном звене на 2,7%, а в стационарах — на 2%.

13:12

Особое внимание по улучшению инвестклимата уделялось малому и среднему бизнесу.

«Мы приняли пакет решений от создания профильной корпорации МСП, инфраструктурных решений, до налоговых льгот. Статистика показывает, что это дало неплохой результат. Число предпринимателей увеличилось на треть, превысив 6 млн», — говорит Медведев.

13:13 «Создан гарантированный рынок сбыта для малых и средних предприятий — закупки крупнейших заказчиков».

13:14 Важным элементом работы стало расширение открытости в работе правительства. При министерствах появились общественные советы, экспертный совет. «Радикально повысилась и прозрачность бюджета», — отметил Медведев, добавив, что Россия занимает в этом отношении одни из лидирующих позиций в мире.

13:15 Реформа контрольно-надзорной деятельности создаст новую систему госконтроля. «Он был отсталым и малоэффективным, иногда просто формальным. Нам нужна гибкая и современная система, чтобы она была на 100% надёжной», — указал Медведев.

13:16 Отношение бизнеса к госконтролю постепенно меняется, но должно быть и встречное движение. Бизнес должен осознавать социальную ответственность, чтобы трагедия в Кемерове больше не повторилась. «Не меняя решений по снижению административной нагрузки, нужно решить, как снизить риски», — заявил Медведев.

13:16 «Традиционно большое значение придаётся экономическим и статистическим показателям, которые фактически никак не связаны с жизнью рядовых граждан и не отражают социальную реальность. В риторике представителей власти слышится отчётливая попытка игнорировать происходящие политические и экономические изменения всего мироустройства и приверженность глобалистским инструментам и концепциям, в рамках которых до сих пор развивалась и российская экономика. Очевидно, что в нынешних условиях малопригодными для решения социально-экономических проблем являются и эти инструменты, и эта риторика», — комментирует выступление премьера для ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин. Об этом: При Медведеве системные проблемы экономики России не решили, а усугубили

13:17 Медведев отметил, что новые решения в сфере контроля и надзора нужно разрабатывать при взаимодействии с бизнесом.

13:18 «Важно, чтобы перемены ощущались в каждом доме, чтобы каждый видел, как открывается новое предприятие, разбит парк — от Калининграда до Владивостока, Крайнего Севера», — заявил Медведев. Север будет оставаться в особом фокусе правительства, отметил он.

13:18 Дмитрий Медведев заявил о беспрецедентной помощи аграриям, которые в 2017 году собрали рекордный урожай зерновых, и об эффективности погектарной поддержки, но, алтайский фермер Владимир Жданов говорит, что поддержка эта несоизмеримо мала, примерно 150 рублей на гектар. «У нас бутылка водки дороже сейчас стоит», — иронизирует аграрий. Также, по его словам, из-за рухнувших и до сих пор не поднявшихся цен на пшеницу многие крестьяне находятся в сложном финансовом положении и уже столкнулись с проблемой получения льготных кредитов в банках. «У вас нестабильное экономическое положение», — сказали мне в «Россельхозбанке». И до сих пор тянут с решением, хотя им известно, что и налоги, и зарплату людям я плачу вовремя», — поделился проблемой Владимир Жданов. Говорит, что вероятность того, что он в этом году не будет участвовать в посевной кампании, — 60 на 40%.

13:19 Подход к пространственному развитию пересмотрен. Его смысл не в том, чтобы возможности были везде одинаковы — но чтобы они были созданы. «Многим регионам непросто — перед ними стоят социальные задачи. В значительной части эти проблемы решены, но оборотной стороной стала разбалансировка бюджетов», — заявил Медведев.

13:19 С многофунциональными центрами не всё так хорошо, как говорит Дмитрий Медведев. В некоторых МФЦ Екатеринбурга, отмечают местные жители, есть многочасовые очереди, об отсутствии которых заявил премьер.

13:19 Объём поддержки регионов непрерывно растёт. Правительство планирует выделить 136 млрд рублей на повышение зарплат и выплат в регионах.

13:20 «Произошёл перелом негативной тенденции с долгами регионов. По итогам 2017 года объём госдолга впервые сократился на 1,6%. Сокращение не такое большое, но раньше он всё время рос!» — заявил Медведев.

13:21 Динамично развивающиеся регионы будут стимулировать грантами. С этого года возвращается налог на прибыль организаций.

13:22 Ряд регионов потребовали особых усилий. Наладить нормальную жизнедеятельность на полуострове по российским стандартам удалось, хоть и не в полной мере. «В кратчайшие сроки в Крым был переброшен энергомост, реконструированы аэропорты и терминалы, улучшаются дороги. В ближайшие месяцы откроется движение по Керченскому мосту», — заявил он.

13:23 Никогда столько не уделялось внимания Дальнему Востоку и Сибири. «Около четверти всех ПИИ приходится на Дальний Восток», — отметил Медведев. Многие показатели растут в этих регионах выше, чем в среднем по стране.

13:23 Дмитрий Медведев заявил, что около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток.

13:24 «Всё, о чём я сейчас говорил, — это не просто рассказ о том, что сделано. Это отчёт в том числе и о будущем. Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы осуществляли все эти шесть лет. А главная наша идея крайне проста — достойная жизнь для каждого гражданина нашей страны», — заявил Медведев.

13:25 «Отчет был очень основателен и фундаментален», — дал оценку спикер Госдумы Вячеслав Володин.

13:25 Упомянул Дмитрий Медведев и про успехи в развитии Дальнего Востока. В частности, премьер подчеркнул, что индексы промышленного производства в ДФО выше, чем в среднем по стране. Отметил положительные результаты программы по снижению энерготарифов по программе «Дальневосточный гектар».

13:26 Депутат Валентин Шурчанов (КПРФ) обратил внимание на задолженность бюджетов регионов, передано 144 полномочия. Может, нужно вернуться к старому Бюджетному правилу? Также парламентария интересует ситуация с обманутыми дольщиками.

13:28 Задолженность регионов формировалась исторически, осознаем, насколько она давит на бюджеты, практически везде это было сделано из благих побуждений, сказал Медведев. «Мы начали расчистку этих бюджетов», — сказал он, отметив, что бюджеты задышали гораздо легче. Задолженность наконец перестала расти, начала снижаться — нужно продолжить делать так, чтобы задолженность была под силу всем регионам, указал Медведев.

13:29 Региональные доходы делятся 52 на 48 в пользу центра, констатировал Медведев. «Некоторые налоги можно вряд ли представить в виде региональных источников дохода, например НДС», — сказал он, перечислив к таким налогам и НДПИ. «Вопрос закрепления источников — отдельная и сложная тема», — указал премьер.

13:31 Мы понимаем сложность проблемы дольщиков для страны, сказал Медведев. Количество дольщиков уменьшается, в 67 регионах подписаны дорожные карты, как задачи будут решаться, сделать одномоментно нереально, но каждый регион этим занимается, мы оказываем поддержку и по линии федерального бюджета. «В будущем нам нужно отойти от модели долевого строительства», — сказал Медведев.

13:32 Депутат Михаил Дегтярёв (ЛДПР) отметил, что болельщики возмущены дискриминацией российских спортсменов. Есть ли расследование, каковы его результаты, спрашивает он? Подаются ли иски?

13:34 Медведев в очередной раз повторил, что нужно отказаться от долевого строительства жилья. На Урале ждут конкретных шагов.

13:34 Медведев отметил, что «решения, принятые в отношении нашей сборной, являются несправедливыми». Это вызвало обиду со сторону международного Олимпийского движения, хотя российские спортсмены были восстановлены, а использование допинга не нашло своего подтверждения. «Ни одно из этих решений не получило своего отражения в последующих действиях МОК, когда, несмотря на восстановление, не были допущены на участие в Олимпиаде». Более того, до сих пор нет мотивировочной части решения суда по этому вопросу. «Продолжаются не вполне понятные процессы… Это политизированное отношение к нашей стране и нашим спортсменам».

13:36 Мнение о том, что России нужно отойти от системы долевого строительства, поддерживает руководитель Алтайской госинспекции Андрей Степанов. Идею наложения моратория на долевое строительство до решения проблем пострадавших дольщиков он высказывал ещё в ноябре 2017 года. Читайте также: Алтайская госинспекция: у государства нет цели разрушить строительный рынок

13:36 Нужно добиваться справедливости всеми возможными способами — в Арбитраже и других инстанциях. Иски заявлены, они должны быть рассмотрены, и по ним будут вынесены решения. «Но это не препятствует такого рода исковому производству и в других судах, иностранных общегражданских судах, это касается США, Финляндии, ряда других стран. И там нужно добиваться защиты чести и достоинства. И в российских судах тоже. Поддержку и моральную, и иную поддержку мы обязаны всем спортсменам оказать», — заявил Медведев.

13:36 «Ясно одно — у России свой собственный путь. Только перестав воспроизводить чужие модели в экономике и политике, мы можем рассчитывать на прорыв, о котором говорил недавно президент Путин», — написал, комментируя отчет правительства, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в соцсети.

13:37 Премьер также затронул вопрос массового спорта. Массовый спорт — возможно, даже ещё более важная задача для страны. 50 млн человек занимаются им на постоянной основе, и нужно сделать всё, чтобы это число росло. «У нас действует 300 тыс. спортивных сооружений. Я думаю, лет 10 назад их число было в 5−7 раз, наверное, меньше, чем сейчас. Это значит, что мы избрали поддержку массового спорта в качестве нашего приоритета. Мы направляем в это деньги, программы», — заявил премьер.

13:38 Депутат Владимир Богодухов («Единая Россия») отметил необходимость создания отечественных прорывных технологий. Проблема — в кадрах. Какими способами создать систему мер и стимулов для закрепления молодежи в ОПК? Какие меры для привлечения в отрасль?

13:38 Ответ развернутый прозвучал в ходе послания президента РФ Федеральному собранию, ответил глава правительства Дмитрий Медведев.

13:39 Лучший пример поддержки молодежи в ОПК — стипендии и гранты, заявил Медведев. Поддержка будет продолжена.

13:41 Депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия») хотел бы услышать не только об успехах, но и о проблемах. Есть тенденция к затуханию роста, в некоторых отраслях успехи достигнуты вопреки внешним условиям, а не благодаря им. Как добиться экономического роста?

13:42 На эти вопросы касательно грядущих мер «в принципе должно отвечать новое правительство Российской Федерации», ответил Медведев. «Контуры будущей политики основаны на послании президента РФ», — указал он.

13:43 Депутат Алексей Журавлев («Родина») напомнил, что Путин выступил за создание широкого евразийского партнерства. Что делает правительство, чтобы создать широкую коалицию?

13:45 Мы стараемся не ограничиваться рамками евразийского партнерства, активно участвуем в создании различных форм кооперации, в частности, подписано торговое соглашение с Вьетнамом, ответил Медведев. Мы продвигаем наше сотрудничество с Китаем, в самой продвинутой фазе находится подготовка к подписанию соглашений с Сингапуром, Израилем, Ираном, — это вопрос ближайших месяцев или нескольких лет, сказал он. «Двигаться будем и дальше», — заверил премьер, подчеркнув защиту прежде всего интересов РФ.

13:47 Депутат Дмитрий Новиков (КПРФ) заговорил о майских указах — о 22 млн рабочих мест и т. д. Номинальный рост зарплат сопровождался переводом на неполную ставку, долгов накопилось перед сотрудниками 15 млрд, организации обанкрочены и исключены из юридических лиц. Как решать эти проблемы? Что стало причиной неполного исполнения указов?

13:47 «Очевидно, что сделать удалось всё же весьма немало. Другое дело, что исполнение является не идеальным», — отметил Медведев.

13:48 Работа по созданию 25 млн рабочих мест продолжается, и сроки были установлены не на 2018, а 2020 год.

13:49 Проблема зарплат связана с изменением макроэкономической конъюнктуры. «Мои коллеги ночами не спали, чтобы выйти на необходимые результаты. Не всё, не сразу, но удалось сделать. Показатели по зарплатам бюджетников: было поставлено 1020 позиций — исполнено 1016. Практически выполнено всё и везде, кроме 4 позиций в 4 регионах. Это решаемая задача. По зарплатам бюджетников нам в целом решения достичь удалось, хоть это и был непростой труд», — заявил Медведев.

13:50 Сокращение штатов — в ряде случаев оптимизация численности была «необходима изначально». Где-то она была неправильной, и приходилось затем корректировать. Однако оптимизация всей бюджетной сети необходима — чтобы люди не пострадали, но и чтобы сеть стала прозрачной, управляемой и современной.

13:51 Задолженность бюджетникам — небольшие суммы, ситуация управляемая. По обанкроченным объектам ситуация сложнее. Например, по шахте «Гуково», которая была упомянута депутатом, уже готовятся решения.

13:51 Депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР) обратил внимание на рост цен на лекарства в Ульяновской области, в регионе 143 пациента больных редкими орфанными заболеваниями. Готовы ли вы сказать, что правительство сделало все для обеспечения таких больных?

13:54 Список препаратов жизненно необходимых лекарств расширяется, все больше выпускается в России, сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Продолжаем регулировать этот рынок, что позволяет следить за ценами на рынке лекарств. «Цены не только не выросли, но немножко уменьшились», — сказал премьер. Правительство продолжит оказывать помощь регионам. По орфанным препаратам нужно будет правительству посмотреть на тему под несколько иным углом, может, «передать финанснирование дорогостоящих препаратов на федеральный уровень».

13:55 Депутат Ольга Окунева («Единая Россия») отмечает, что при нахождении в отпуске от 1,5 до 3 лет матери получают низкие компенсационные выплаты. Планируется ли пересмотр на базе новых принципов нуждаемости?

13:56 Пособие было установлено в 1994 году — его нужно пересмотреть, указал премьер. Демографические инициативы будут продолжаться, и они смогут поддержать рождаемость в весьма сложный демографический период.

13:56 Депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») считает правильным ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

13:56 Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер: «Оскомина от доклада и дикое чувство, что меня дурят, что мы — жители страны, отдельно, а правительство живет в своей реальности, и там все стабильно и экономика растёт. Это мне напомнило прогноз погоды, когда за окном гроза, град и ливень, а по радио — сегодня отличная погода. Мы услышали доклад к очередному съезду ЦК КПСС. Что было, знаем и чувствуем на своей шкуре. Хотелось бы в докладе услышать о проблемах, стоящих перед нами, и пути решения, о векторе развития страны на завтра».

13:58 Решения, касающиеся налоговых ставок, должны будут приниматься новым составом правительства, никаких предварительных решений нет, это отдельные мнения членов правительства, сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

14:00 Прежде чем принимать решения о налоговой ставке НДФЛ, нужно взвесить все «за» и «против», уверен глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Прогрессивная шкала налогообложения бьет по среднему классу. Часть налогов уйдет в среднюю зону, каков объем уходов — нужно будет оценить. «Наверное, элементы (прогрессивной шкалы) возможны», — не исключил Медведев, но с оговорками. «Если что-то и делать в этой сфере, нужно сопровождать мерами по поддержке наименее обеспеченных слоев населения», — добавил он.

14:01 Депутат Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»): самозанятых в малом бизнесе 19 млн, в теневой экономике — до 24 млн. По оценке Счётной палаты, деятельность в направлении стимулирования МСП неэффективна и непрозрачна. В чём провал вывода из тени самозанятых?

14:02 «Я не считаю, что меры по поддержке вообще ничего не достигают — тогда его у нас бы просто не было, а у нас процент занятых в МСП растёт. Да, не такими темпами, как нужно нашей экономике. Нужно 50% людей, чтобы занимались малым бизнесом. У нас около 25%. Это задача на ближайшие годы», — заявил Медведев.

14:03 В Корпорации МСП решения называют весьма удачными, но не все могут ими воспользоваться — не на всех хватает ресурсов. Но работа будет продолжена: низкая кредитная ставка 6,5% и другие меры.

14:03 «Наша задача — разобраться, что такое самозанятые. В нашем законодательстве это понятие отсутствует! Нужно разобраться, кого мы понимаем под этими людьми. Если это подрабатывающие, то это не самозанятые. Если просто скрываются от регистрации — другой вопрос. Это работа, и давайте её проведём», — заключил Медведев.

14:04 Депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ) обратил внимание на последствия санкций США. Не пора ли ввести зеркальные санкции?

14:07 Попытки давления, неприкрытого использования санкционных законов под надуманными предлогами увеличиваются, сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Борьбы за рынки, борьба с крупнейшими поставщиками алюминия, которую развернули деловые круги», — сказал он. Под разговоры о наказании русских на самом деле используют неконкурентные способы борьбы за рынки, это должно получить оценку в торговых институтах. Мы не исключаем возможности обращения туда. Ответные меры должны быть адекватными. «Не исключаю, что мы должны будем взвесить все аспекты сотрудничества с США», — сказал премьер. На нашем рынке много экономических продуктов из США, это не только ценные бумаги, но и ряд других товаров, которые поставляются или производятся на территории РФ.

14:09 Депутат Александр Курдюмов (ЛДПР) спросил о проверках малого бизнеса — говорится о снижении административного контроля, но снижать это же не значит отменять? Как выдержать баланс?

14:11 «Очевидно, что из трагедии в Кемерове должны быть извлечены самые серьёзные уроки. Недопустимы скоропалительные оценки, но помимо следствия, определения наказания, нужно посмотреть на вопросы организации бизнеса и контрольных мероприятий», — заявил Медведев. Действующая система не освобождает бизнес совсем от мероприятий по технике безопасности и др. Инструменты по контролю сохраняются, заверил Медведев. «То, что произошло, не связано с изменением контрольных функций. Малый бизнес ничего не может противопоставить законному требованию контрольных органов на проверки. И в то же время это не устраняет ответственности самого бизнеса. Странно, что крупные предприятия с такими оборотами пользуются льготами как для малого бизнеса. На это нужно обратить в будущем самое пристальное внимание», — заявил премьер.

14:11 В настоящее время законопроект о контрольно-надзорной деятельности находится в Госдуме. Нужно сделать так, чтобы он учитывал все плюсы и минусы текущей ситуации, смотрел бы на неё под более внимательным углом, чтобы не допустить на будущее провалы в контрольно-надзорной деятельности, отметил премьер.

14:12 Депутат Госдумы Юрий Смирнов («Единая Россия») обратил внимание на проблемы кадастровой оценки, суды завалены исками о пересмотре, нанесен урон инвестклимату.

14:13 Глава правительства РФ Медведев признал проблемы в кадастровой оценке недвижимости, в том числе коммерческой. Сейчас подготовлены изменения в методические указания, меняется состав комиссий, сказал он.

14:15 Депутат Галина Хованская («Справедливая Россия») спрашивает о жилых помещениях: использовать их в качестве хостелов по законодательству нельзя, что подтверждает законодательная практика. Законопроект об исключении использования в качестве гостиниц тоже поддержан президентом. Однако теперь готовится легализация гостиничного бизнеса в жилищном фонде. Поддерживает ли премьер эту идею?

14:17 «Естественно, мы подходы президента будем реализовывать. Тот законопроект, что должен вступить в силу, должен предполагать обратную силу действия закона (и должен предполагать) жёсткие ограничения, включая право вето жильцов на создание таких гостиниц. И наконец вступление гостиниц — с 1 октября текущего года», — заявил Медведев.

14:17 Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) напомнил заявления Кудрина о необходимости повысить пенсионный возраст. Надо ли повышать пенсионный возраст?

14:19 Кудрин — не мой оппонент, мой коллега, уточнил Дмитрий Медведев. В отношении повышения пенсионного возраста — это вопрос сложный и важный, вопрос обсуждаем 10 лет. «Люди меняются… Невозможно не отметить, что сейчас уже другая продолжительность жизни», — указал он. «При принятии решения не должно быть резких непродуманных и непросчитанных решений, но при этом государство, власть должны ориентироваться на существующие реалии, такие решения уже назрели», — сказал премьер.

14:21 К вопросу пенсий работающим пенсионерам нужно возвращаться, считает Дмитрий Медведев. «Этот вопрос не закрыт», — сказал он.

14:23 Депутат Борис Чернышов «ЛДПР) спрашивает о ЕГЭ. Он говорит о том, что необходимо пропагандировать изучение русского языка, проводить «тотальный диктант». Есть ли какие-либо меры, чтобы скорректировать образовательные стандарты, что делается в рамках сотрудничества ЕАЭС по этому вопросу?

14:23 «Русский язык — культурный код общения между гражданами нашей страны и иностранцами. Мы должны делать всё, чтобы сохранять живой, современный и в то же время литературный русский язык», — подчеркнул премьер.

14:24 «Есть субъективное ощущение, что нужно действовать решительнее и активнее. Что-то сделано, но этого недостаточно. Иллюзии, которые были, отпали только сейчас, а между тем некоторые специалисты следовали этим иллюзиям буквально до последних дней», — так прокомментировал отчет Дмитрия Медведева перед Госдумой воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько. Подробнее: Отчет Медведева — попытка отразить ситуацию в стране. С позиции чиновников

14:24 Образовательный стандарт должен быть весьма современным, но в то же время должен учитывать уровень подготовленности самого школьника (или иностранца). «Стандарт в этой сфере должен давать определённый воздух для тех школ, которые его внедряют, но и включать минимальные требования, которые должны обеспечить сохранение и развитие русского языка», — указал он.

14:25 Медведев отметил, что компьютерный сленг сильно отличается от литературных традиций. Но в то же время все эти факторы нужно учитывать при подготовке образовательных стандартов. А коллегам из ЕАЭС преподавание должно вестись на достаточно высоком уровне, а решения принимались выполнимые, направленные на адаптацию этих лиц в российском социуме, «не нарушая наших законов и не разрушая наших традиций».

14:26 Депутат Владимир Катенев («Единая Россия») обратил внимание на проблемы образования инженеров. нужна модернизация инженерного образования. «Поддерживаю тех, кто выступает в поддержку инженерного образования», — сказал Медведев.

14:27 Сейчас 230 тыс. бюджетных мест для подготовки инженеров, мы и дальше должны делать все, чтобы сохранять такое количество бюджетных мест, а может и увеличить, сказал Дмитрий Медведев. Все должно приниматься во внимание.

14:28 Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, как Медведев подробно отвечает на вопросы депутатов.

14:29 Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») спрашивает о лесной отрасли России. Кто шил костюм нашему лесничеству и лесному хозяйству последние 10 лет? И что делать с этой узкой специализацией, когда один тушит, другой контролирует? Много чего вывозится за рубеж, лес горит, убытков государственных много. Следует ли восстановить Минлеспром?

14:31 «Я разделяю пафос вашего вопроса. Для нас очень важно сохранить лес как ведущее богатство нашей страны и обеспечить его переработку с высокой добавленной стоимостью на территории нашего государства, а не экспорт этого пресловутого «кругляка» за три копейки за границу», — заявил Медведев. Эти полномочия 11 лет относятся к числу региональных. С учётом лесного богатства это правильно, но с точки зрения системы управления нужно установить «два ключа» между федерацией и регионами, которые не работают. «Хотя отдельные примеры того, как надо следить за богатствами, они есть. Например, пилотный проект в Иркутской области по маркировке всех осуществляемых поставок. И вообще система маркировки грузов и прослеживаемости, которой мы занимаемся, должна сыграть свою роль», — заявил он.

14:32 Создание Минлеспрома — идея сомнительная. Не всегда создание новых министерств приводит к лучшему управлению. «Становится больше бюрократов, но следует настроить систему в два ключа — это верно, и я это не могу не поддержать», — указал премьер.

14:32 Депутат Сергей Пантелеев (КПРФ) возмущен торпедированием закупок отечественной техники в АПК.

14:34 «Нашего производителя надо поддерживать», — сказал Дмитрий Медведев, отметив, что половина сельхозтехники уже покупается в РФ. Он обещает разобраться в ситуации с Росагролизингом, «там нужно правильно управлять деньгами, которые передаем по бюджетной линии, и другими привлеченными средствами».

14:35 Депутат Александр Шерин (ЛДПР): более 20 млн человек за чертой бедности в России. Они вынуждены отдавать более половины доходов на ЖКХ. Как будет правительство поддерживать бедных?

14:38 «Это наиболее кричащая проблема России», — заявил Медведев. Те шаги, что предпринимаются в этом направлении, «пока не являются достаточными», но они должны быть «комплексными». Нельзя решать это только увеличением МРОТ, тем более что денег в бюджете для роста этого показателя в больших масштабах нет. «Есть разные подходы, как эту проблему решать. Это задача всей государственной машины — и исполнительной, и законодательной власти. Это связано с нашим экономическим положением. Когда мы приступали к решению этой проблемы, то, что было в начале 2000-х годов, к бедным относилось до 30 млн человек. Сейчас оцениваем исходя из текущих критериев — в районе 20 млн человек. Она подросла в ходе кризиса, но мы должны сделать то, что было ещё несколько лет назад. И стараться эту проблему решить», — заявил Медведев.

14:39 Депутат Госдумы Павел Кидяев («Единая Россия») обратил внимание на проблемы с безопасностью на железнодорожных переездах — некоторые переезды закрывают на время до 19 часов. Поддерживает ли правительство предложение о строительстве путепроводов через железные дороги с финансированием из бюджета.

14:40 В Крыму произошла авария с большим количеством погибших именно на железнодорожном переезде, отметил Дмитрий Медведев. Полностью ликвидировать одноуровневые переезды сложно, но предлагаемую «Единой Россией» модель можно использовать также, полагает он.

14:41 Депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). 70% российской экономики в руках государства. Многое зависит от эффективности госзакупок. В декабре 2017 года из-под действия законов были выведены взаимозависимые лица — речь идёт о триллионах рублей. Адекватна ли эта реакция?

14:43 «Не могу не разделить опасений по поводу возможности манипулирования отдельными законодательными конструкциями, в том числе моделью так называемых взаимозависимых лиц, когда на них не распространяются правила 223-ФЗ и ряда других законов. Мы готовили законодательство для увеличения прозрачности, а не для того, чтобы появлялись новые схемы», — заявил премьер-министр. Давайте посмотрим, как будет работать эта модель. Если её будут использовать, чтобы избежать конкурентных закупок, тогда придётся от неё отказаться», — указал он.

14:43 Завершена процедура вопросов, получены содержательные ответы, начинаются выступления от фракций, сказал Володин.

14:45 Главный вывод — в стране продолжается кризис и он осложняется, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Отрасли продолжают спад, общество расколото, число долларовых миллионеров растет, население продолжает нищать, — это главное «достижение», которое должно быть преодолено, полагает Зюганов.

14:46 Я не согласен, что 7 мая (после инаугурации президента) наступит что-то иное, все представители правительства будут работать и дальше, полагает Зюганов.

14:47 Срочного решения требуют три проблемы: сплоченность общества, мобилизация ресурсов и освоение новейших технологий, перечислил Зюганов.

14:48 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении, говоря о ситуации в России, констатировал, что «убывает население на Дальнем Востоке, где уровень жизни остаётся крайне низким».

14:48 Пора отказаться от ЕГЭ, считает Зюганов, он уверен, что «Баба-яга» угробит нынешнее поколение.

14:49 Неправда, что вы не повышаете налогов — уже шесть или семь новых сборов, от «Платона» до экологического сбора, указал Зюганов Медведеву.

14:52 Ни одна программа не окрашена деньгами, которые должны идти на село, указал Зюганов. Село потеряло 125 млрд, сказал коммунист.

14:53 Крымский политолог Дмитрий Фетисов считает, что, скорее всего, Дмитрий Медведев возглавит и новый состав правительства РФ. Однако эксперт предполагает, что «в зоне риска сейчас находятся зампредседателя правительства, курирующий спорт, Виталий Мутко, зампреды Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, а также глава МЧС Владимир Пучков». Об этом: Кто уйдет, а кто останется в правительстве РФ: отчет Медведева

14:54 «Майские указы были выполнены не за счёт реального повышение заработных плат, а за счет оптимизации, то есть сокращения персонала или перевода персонала в другие категории. В те категории, которые не попадали под майские указы, например, санитарок перевели на должности технических работников. И вторым способом выполнения майских указов было навешивание двух ставок на медицинский персонал и учителей», — считает член комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике закосбрания Оренбургской области Максим Амелин.

14:54 «Нужен новый курс, сильное профессиональное правительство», — заявил Геннадий Зюганов. «Мы у очень опасной черты», — сказал он.

14:55 Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко прокомментировал выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Государственной думе. Он назвал уникальной ситуацию, когда в столице Камчатского края действуют сразу два новых правовых режима — территория опережающего социального развития «Камчатка» и свободный порт. Читайте также: Отчет перед Госдумой Дмитрий Медведев завершил Дальним Востоком «Это даёт любому бизнес-проекту, как с небольшим объемом инвестиций, так и с крупными вложениями, воспользоваться государственной поддержкой. Большинство резидентов — это представители российского малого и среднего бизнеса. Для них такая поддержка — это стабильность и уверенность в своем будущем, в будущем своего региона, своего города», — подчеркнул Иваненко. Он отметил, что новые механизмы развития Дальнего Востока позволили привлечь в столицу Камчатки проекты на сумму более 26 млрд рублей. «55,1% резидентов ТОР работают в Петропавловске-Камчатском. А это и дополнительные поступления в бюджет, и новые производства, и новые рабочие места. Для нашего города это хороший показатель. Бизнес поверил в новую модель экономики на Дальнем Востоке. Поэтому сегодня при обсуждении с предпринимателями будущего города и региона в целом чувствуется их уверенный оптимизм и искренняя заинтересованность в самом активном участии в происходящих процессах», — сказал Виталий Иваненко.

14:56 Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, паниковать не нужно, никакой «опасной черты» нет — война будет идти лишь на Ближнем Востоке.

14:57 Лидер ЛДПР сделал замечание в адрес министра природных ресурсов: до сих пор не можем начать перерабатывать мусор. «Мы не можем сделать заводы, чтобы ничего не дымило? Такая огромная страна — давайте засыпать мусор в тундру! Там некому проводить митинги, московская оппозиция не поедет туда», — заверил Жириновский.

14:59 «Я вас уверяю, мозги заработают хорошо, если будет 10 лет в лагерях!» — заявил Жириновский, ссылаясь на опыт развития инженерной мысли в СССР.

15:01 «Мы должны договориться — конкуренция в экономике отражает конкуренцию в демократии. Мы взяли самую жёсткую форму — четыре партии, но ни одна из трёх не станет правящей, бегаем три поросёнка вокруг и ничего не можем. Никакого движения! Для стабильности это хорошо, но не для демократии», — заявил Жириновский, обращясь к премьеру.

15:02 Нужно перейти к коллективной форме управления — к Госсовету, указывает лидер ЛДПР. И чтобы на Госсовете избирали лицо с полномочиями президента. «Нужны другие формы. В Китае за минуту избирают президента. А у нас три месяца, сколько грязи, сколько денег? Выбирать либо на заседаниях парламента, либо как мы предлагаем, на Госсовете», — предлагает лидер ЛДПР.

15:04 Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов сообщил, что перед отчетом председателя правительства Дмитрия Медведева обратился к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву и сказал ему о своём депутатском запросе по поводу катастрофической ситуации с кормами для крупного рогатого скота и лошадей в Якутии. «Запрос ещё не дошёл до него. Но самое главное, он сказал, что никаких сигналов, информации от правительства республики нет. Получается, что меня неправильно информируют? Или наше правительство ничего не знает?» — недоумевает депутат Госдумы.

15:05 «Либо к Госсовету и двум-трём партиям давайте двигаться, либо вообще партии отменим. Общественные организации отменим. Пусть голосуют напрямую у себя из своих планшетов», — продолжает он.

15:06 Фракция ЛДПР дала положительную оценку работе правительства, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

15:08 «Как сказал Сталин, жить стало лучше, жить стало веселее! У нас лучшая страна, лучшие депутаты, лучшие губернаторы, лучшие министры, лучший президент! Гордиться нужно Россией! Любить нужно Россию!» — заключил лидер ЛДПР.

15:08 О медицине Дмитрий Медведев говорил с оптимизмом. Но на Урале несколько иной взгляд на состояние здравоохранения. Врачи не всегда компетентны, и их не везде хватает, говорят граждане. Также читайте: Ответ Медведеву: «Врачи порой некомпетентны и к ним сложно попасть»

15:08 Президентом РФ в Послании поставлены задачи принципиально нового уровня на ближайшее десятилетие. Главная цель — обеспечить прорывное развитие России, и сегодня мы обсуждаем, как этого достичь, отметил Володин.

15:10 На самом деле, давление на нашу страну существовало всегда, сказал Володин. Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию — это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер. «Объявленные против нашей страны санкции направлены на то, чтобы остановить развитие России», — сказал он.

15:11 Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5% и стала самой низкой за все последние десятилетия, сказал Володин, удалось создать национальную платежную систему, восстановлен экономический рост, приняты и реализованы важнейшие решения, позволившие обеспечить импортозамещение. Правительству удалось реализовать основные задачи, которые ставились в майских указах президента. Это было непросто.

15:12 Видим, как сейчас предпринимаются все новые и новые попытки усилить давление на Россию, ее предприятия и целые отрасли экономики, заявил Володин. «Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях такого внешнего давления», — сказал он. «Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают всю жизнь города», — добавил он.

15:13 «Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам экспортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям. У нас такая возможность есть», — заявил Володин. Он подчеркнул, что нельзя воспринимать порядочность как слабость.

15:15 «Сегодня здесь звучало достаточно критики. Возможно, прозвучит еще. Работа над ошибками всегда нужна. Но главное — предлагать, как их исправить или избежать», — указал Володин. Сегодня не хватает контроля за решениями, которые мы сами же и принимаем, добавил он. «Чтобы законы эффективно работали и достигали заявленных целей, необходимо вовремя принимать качественные подзаконные акты», — подчеркнул он.

15:15 Володин выразил слова благодарности Дмитрию Медведеву за то, что он «ориентировал правительство на более тесную работу с парламентом».

15:17 Слово предоставляется лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову. По его словам, уж чему научилось правительство, так это отчитываться. «Есть позитивные примеры — мы это слышали. Но в целом, говоря о политике нашего правительства, нужно сказать, что это был курс на либеральные реформы. И правительство с упорством, достойным лучшего применения, шло и идёт именно этим путём», — указал он.

15:18 Небольшие позитивные сдвиги оттеняют тот печальный вывод, что правительство явно требуют структурных и кадровых перемен. Деградация социального государства увеличивается, меры экономического планирования не развиваются.

15:19 «Правительство, очевидно, упускает главную цель своей деятельности — улучшение жизни людей. Поэтому мы внесли законопроект о народосбережении», — указал Миронов.

15:20 Он отметил, что деньги на реформы можно приобрести благодаря прогрессивной шкале налогообложения. «Мы не покушаемся, как вы сказали, на доходы среднего класса. Мы предлагаем 13% для всех и 18% для тех, кто получает более 2 млн рублей в месяц. Обсчитать эти 20 тыс. человек будет очень легко», — заверил Миронов.

15:21 Необходима госмонополия на производство этилового спирта, и в условиях санкций тем более необходимо возвращать деньги из экономик стран НАТО, указал лидер «Справедливой России».

15:22 Миронов вспомнил о проблеме технологического отставания. Реформы привели к ослаблению инженерной науки, поступающие в институт дети «не умеют учиться и думать» из-за натаскиваний по ЕГЭ.

15:22 Министр образования пытается вернуться к обсуждению сути образования, но оно натыкается на жесточайшее сопротивление прежних реформаторов, «которые наломали столько дров, что нам ещё долго придётся расхлёбывать».

15:23 Вызов современности — это унизительное положение учителя в России. Чтобы получать зарплату, указанную в отчётах, нужно трудиться в два-три раза дольше.

15:24 В здравоохранении реформы привели к тому, что 17 тыс. населённых пунктов не имеют ни одного медицинского пункта, продолжает Миронов. Показатели смертности растут, несмотря на то, что общая продолжительность жизни подросла.

15:24 Охрану границ, безопасность ни в коем случае нельзя отдать в стихию рынка. Однако в медицине страховые компании, «как пиявки, присосались к нашему бюджету» — становится выгодно долго лечить, но не вылечивать.

15:25 «Считаю позором для нашей страны, правительства, когда на центральных каналах телевидения идут призывы собирать всей страной деньги на лечение детей, а тем временем деньги рекой утекают в страховые компании», — заявил Миронов.

15:26 Ипотека проблем жилищного рынка всех не решит. Нужно возвращать кооперацию, создавать фонд некоммерческого жилья, создавать социальное жильё, считает Миронов.

15:26 «Работу правительства Медведева можно оценить на три с минусом. К сожалению, в экономике страна движется всё тем же самоубийственным либерально-рыночным курсом. Можно долго кивать на наследие 90-х, но… Во-первых, в правительстве работают многие из тех, кто запятнал себя сотрудничеством с компрадорским, разрушительным режимом Ельцина в те же 90-е. А во-вторых, в 1963 году, спустя 18 лет после самой страшной войны в истории страны, Советский Союз стал космической державой, с ледоколом «Ленин», новейшими видами оружия и массовым жилищным строительством. Так что судите сами», — прокомментировал ИА REGNUM итоговый отчет председателя правительства РФ Дмитрия Медведева политолог Владимир Букарский. Об этом: В условиях конфликта с Западом Медведев может сохранить свой пост

15:27 «нынешняя экономическая модель неэффективна, и уклоняться от выбора новой модели правительству больше нельзя. Мы абсолютно убеждены, что сейчас, когда не решена ни одна социальная проблема и мы победили только в росте долларовых миллионеров, России нужен рост для всех. Чтобы успехи делились на всех, и чтобы тяготы тоже были разделены на всех. Сейчас этого добиться невозможно. Политика правительства требует радикального пересмотра», — заявил он.

15:28 Дмитрий Медведев выходит с заключительным словом.

15:29 Госдума аплодисментами приветствовала отчет Дмитрия Медведева, зал встал.

15:29 «Я всегда, когда завершал отчёт на протяжении шести лет, отвечал коллегам, оппонентам, комментировал яркие и искренние выступления… Но я сегодня делать этого не буду. Мы все с вами разные — это хорошо. В то же время все присутствующие в этом зале — очень близкие люди. Мы все с вами по-разному, но очень хотим процветания своей стране. Мы хотим счастья нашим детям, внукам. Спасибо вам за большую совместную работу!» — заявил премьер-министр.

15:32 «Спасибо Дмитрий Анатольевич, спасибо тем, кто присутствует в ложе, министры, заместители председателя правительства, спасибо вам большое за совместную работу», — завершил заседание Володин.

15:37 Из-за программы так называемой реновации в Москве срок ожидания квартир реальными очередниками увеличился с 20 до 30 лет. Об этом заявила председатель движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, комментируя выступление в Госдуме РФ премьер-министра Дмитрия Медведева. Читайте подробнее: Реновация в Москве «добавила» реальным очередникам ещё 10 лет ожидания

15:37 Долгое время крупный бизнес России фактически подавлял малое предпринимательство, с молчаливого согласия правительства РФ. Однако сейчас ситуация начнет меняться, считает глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. Причем это будет сделано из прагматических соображений, в условиях тяжелой экономической обстановки. «Правящий класс будет вынужден поддержать малый бизнес, чтобы не дать олигархам окончательно разориться», — предположил Третьяков. Читайте также: Правительству придется поддержать малый бизнес, хотя бы ради олигархов

15:40 Оренбургские эксперты признают: майские указы выполнены. Но вот к методам достижения оговоренных в них показателей у них есть вопросы. Также читайте: Высокая цена майских указов: за счёт чего выросли зарплаты врачей

15:47 Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 апреля, представляя Госдуме ежегодный отчёт о работе правительства РФ, заявил, что «произошёл перелом негативной тенденции с долгами регионов». По его словам, по итогам 2017 года объём госдолга впервые сократился на 1,6%. Однако, как подчёркивает экономист, депутат горсовета Абакана (Хакасия) Евгений Мамаев, несмотря на то, что в среднем ситуация улучшилась, это «не мешает отдельным регионам погружаться ещё глубже». Подробности: «Региональные бюджеты задышали гораздо легче». А хакасский — задыхается?

16:01 «Надо сказать, что отчёт председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева вызвал у меня грустные размышления. Излишний оптимизм, который отметили и депутаты Госдумы, сочетался в нём с известной долей лукавства. Очень удобно все неудачи внутренней политики списать на беспрецедентное давление внешних врагов, в сомнительных случаях спрятаться за спину президента, уйти от ответов на неудобные вопросы под предлогом того, что на них предстоит отвечать новому составу правительства, а на удобные бодро вещать о будущих намерениях», — считает депутат Орловского областного Совета народных депутатов, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин. Об этом: Удобные ответы на неудобные вопросы: в правительстве РФ назрели перемены?

16:04 Отчёт председателя правительства России Дмитрия Медведева вызвал негативную реакцию именно позитивным настроем, рассказами об успехах в экономической составляющей жизни страны. Люди ожидали услышать о реальных шагах, которые сделает правительство, чтобы сдержать элементарный рост цен на продукты питания. Взамен они узнали о возможном сокращении пенсии работающим пенсионерам и повышении пенсионного возраста, сообщил корреспонденту ИА REGNUM уральский политолог Александр Устинов. «И это понятно: премьер не может рассказывать о шести годах неудач. Он говорит об успехах, потому что иначе что он делал все эти годы на своём посту? Не может же человек сам себе поставить «неуд». Что касается болезненного вопроса повышения пенсионного возраста, то Дмитрий Медведев показал, что он готов к непопулярным решениям. Впрочем, он к ним всегда был готов. И вновь показал амбиции работать в том же направлении. Даже если Медведев не станет премьер-министром, что маловероятно, то его преемнику не надо будет нести груз негатива по поводу увеличения пенсионного возраста. Тем самым Дмитрий Медведев уйдёт с гордо поднятой головой и реноме правой руки президента Владимира Путина», — считает Александр Устинов Читайте подробнее: Политолог: «Медведев показал, что готов к непопулярным решениям»

16:13 Жертвы строительных пирамид в Ростовской области не верят главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, который заявил об уменьшении числа дольщиков — по их мнению, количество домов, строительство которых остановилось или затянулось, только растёт. «Это всё враньё. Социальная напряженность, например, в Донском регионе только усиливается, у людей терпения практически не осталось. Мы знаем о ситуации изнутри, лично находясь в сложном положении. По нашим сведениям, в Ростовской области насчитывается более 5 тыс. обманутых дольщиков. Жертв строительных пирамид меньше не становится. Если сравнить эти цифры с официальными данными в 1,5 тыс. человек, то разница очевидна. Как очевидно и то, что региональные власти хотят замолчать проблему. Реальных действий мы не видим, нас чиновники не информируют о том, какая работа ведётся и как с ситуацией власти пытаются справиться. Если пытаются, конечно», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM одна из обманутых дольщиц ЖК «Европейский». Подробнее: «Враньё!» — обманутые дольщики Ростовской области не верят Медведеву

16:16 За шесть лет работы правительству Дмитрия Медведева, считает политэкономист Иван Лизан, не удалось добиться главного: «Российская экономика не вышла из рецессии, промышленное производство фактически не растёт. Программа импортозамещения, за исключением ряда подотраслей АПК, буксует. Кроме того, Медведев, Дворкович и Ткачёв с Данквертом провоцируют один за другим конфликты с ближайшим союзником России — Белоруссией, что никак не стыкуется с логикой союзничества и Союзного государства. Эти конфликты удаётся решать и сглаживать только при личных встречах Лукашенко и Путина». Читайте также: Прорывное развитие России несовместимо с правительством Медведева

16:41 Для формирования новой экономической модели развития Дальнего Востока на сегодняшний день уже принято порядка 30 федеральных законов, прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Галушка отчёт о работе правительства РФ за последние шесть лет. «Никогда в современной истории не уделялось столько внимания Дальнему Востоку. Это безусловный приоритет в работе правительства России. Такую задачу поставил перед нами президент страны. Считаю особо важным, и на этом отдельно в своем выступлении остановился председатель правительства, что начатая большая системная работа по опережающему развитию экономики, промышленности, социальной сферы и культуры дальневосточных регионов будет продолжена», — заявил глава Минвостокразвития. Читайте подробнее: Галушка заявил о «безусловном приоритете» развития ДФО для правительства

16:55 В Заксобрании Санкт-Петербурга раскритиковали желание премьера Дмитрия Медведева сохранить плоскую шкалу НДФЛ. «Я не поддерживаю такую позицию. Я считаю, что все должно быть достаточно справедливо: если ты больше получаешь, то больше должен платить», — сказала депутат Ирина Иванова, представляющая КПРФ. Она также предложила «освободить от подоходного налога неимущих, которые получают такой минимальный доход, на который прожить невозможно». Читайте также: Позицию Медведва по налогам считают несправедливой в парламенте Петербурга В то же время учредитель «Санкт-Петербургской инвестиционной компании» Сергей Бодрунов заявил ИА REGNUM, что введение «элементов» прогрессивной шкалы налогообложения увеличит налоговые сборы на незначительные, в масштабах России, суммы, а предприниматели без труда обойдут эти элементы. Читайте также: Российской экономике поможет не рост налогов, а возвращение капиталов

16:56 Лидер оренбургского профсоюза предпринимателей Максим Скивко отмечает, что радужная статистика расходится с реальными цифрами «Малый бизнес практически не может попасть в реестр приоритетных инвестиционных проектов, то есть существует заградительный барьер. Инвестиции должны составлять сотни миллионов рублей. Мы постоянно занимаемся «гигантизмом», — сказал Скивко. Подробнее: Об отчёте Медведева: «Радужная статистика расходится с реальными цифрами»