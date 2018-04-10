Москва, 10 апреля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается резкое похолодание и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Соответствующее предупреждение распространило столичное управление МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ПОКА_ТУТ Мокрый снег

«В связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайшие 1−3 часа с сохранением в первой половине ночи 11 апреля местами по области и городу Москве ожидается усиление северного, северо-восточного ветра с порывами 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшие часы в столичном регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха до 0…5°С.

Напомним, ранее сегодня синоптики также предупредили об усилении ветра, дождях и грозах в Ивановской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Белгородской и Брянской областях.

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