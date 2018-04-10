Ярославль, 10 апреля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Шокирующая информация появилась на официальной странице губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в социальной сети Facebook: Ярославль будет принимать столичный мусор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Важную тему сегодня обсудили с представителями ярославской общественности. Правительство Москвы вышло к нам с просьбой о помощи в размещении отходов на полигоне «Скоково» под Ярославлем. Ситуация с утилизацией мусора в столичном регионе очень острая. И мы можем помочь соседям справиться с этой проблемой», — пишет Дмитрий Миронов.

По его словам, речь идет о 200 тысячах тонн в год, «причем временно»:

«Это всего 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково». Прорабатываем с правительством Москвы вопрос о заключении соглашения о взаимодействии в этой сфере. Если такое решение будет принято, то Ярославская область получит 500 миллионов рублей. Эти деньги позволят нам не только укрепить производственный потенциал полигона, но и повысить экологическую безопасность нашей области. В перспективе планируем построить вблизи «Скоково» мусоросортировочный комплекс. Это даст нам возможность значительно сократить объем отходов, размещаемых на полигоне. Но еще раз подчеркну: работа в данном направлении будет вестись только совместно с общественностью», — сказано на странице Дмитрия Миронова.

Таким образом, почти двухнедельные заверения ярославских властей, что московский мусор в Ярославль не везут, оказались не более чем попыткой купировать социальный взрыв. Губернатор Ярославской области сегодня поставил точку в этом вопросе.

Yarregion.ru Участники «встречи с общественностью»

Что за «общественность» принимала участие в обсуждении этого важнейшего для всего города вопроса — не уточняется. На фото с заседания можно видеть ректора ЯрГУ им. Демидова Александра Русакова, представителя МЧС, заместителя председателя правительства Романа Колесова и других.