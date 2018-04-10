Киев, 10 апреля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины разбился вертолет Ми-2, на борту которого находились два пилота. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает местная полиция.

Varga Attila Приборная доска вертолёта Ми-2

Сообщается, что крушение произошло около 17:00 по местному времени возле села Чернышовка в Шишацком районе Полтавской области.

На месте крушения работают сотрудники полиции, медики и спасатели.

К счастью, оба пилота, находившиеся в вертолете, не пострадали.

«Установлено, что на борту вертолёта Ми-2, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали», — сообщили в полиции Полтавской области.

Напомним, в январе этого года вертолет Ми-8 разбился в украинском городе Кременчуг. Тогда погибли четыре человека.