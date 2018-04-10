Екатеринбург, 10 апреля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отмечено превышение предельно допустимых норм по диоксиду азота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов Свердловской области.

Fabexplosive Пробирка с диоксидом азота

Как следует из опубликованной на официальном сайте министерства справки, ПДК была превышена в 1,2 раза. Замеры проводились в период с 00:00 до 12:00 по местному времени. Превышение зафиксировали автоматические станции, расположенные в Екатеринбурге. В других городах Свердловской области коцентрация этого вещества была в пределах норм.

Впрочем, уже к 12:00 по местному времени все показатели, в том числе и в Екатеринбурге, оказались в норме. Источник выброса ядовитого газа в министерстве не уточнили.

Добавим, диоксид азота представляет собой газ красно-бурого цвета. Как правило, он имеет характерный острый запах. Ещё одно его название — «Лисий хвост». Газ является высокотоксичным. Он раздражает дыхательные пути, а в больших концентрациях может вызвать отёк лёгких. При контакте с водой газ может превращаться в азотную кислоту.

В основном источниками выбросов этого газа являются автомобильный транспорт и металлургические предприятия. Также он может возникнуть при сжигании мусора. При этом отметим, что выброс газа был зафиксирован в ночной период, когда движение автотранспорта по улицам минимально. Впрочем, и металлургических предприятий в пределах Екатеринбурга нет. Ближайшие — «Уралэлектромедь» и «Среднеуральский медеплавильный завод» — находятся, соответственно, в Верхней Пышме и Ревде.