Гаага, Нидерланды, 10 апреля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена в ближайшее время направить своих экспертов в сирийский город Дума, что в Восточной Гуте, для расследования возможного применения химического оружия. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 10 апреля, пресс-служба ОЗХО.

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«Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийской Арабской Республики принять необходимые меры для развёртывания в стране группы экспертов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что решение ОЗХО совпало с просьбой российских и сирийских властей расследовать заявление о якобы применении химического оружия в городе Дума, что в Восточной Гуте.

«Группа готовится отправиться в Сирию в ближайшее время», — пояснили в ОЗХО.

Стоит отметить, что министерство иностранных дел Сирии уже направило официальное приглашение миссии ОЗХО посетить Восточную Гуту, которая практически освобождена от террористов.

Напомним, боевики, оставшиеся в городе Дума, распространили странную видеозапись, на которой люди поливают из шлангов полуголых детей. Эти боевики утверждают, что на видео показано «спасение детей, попавших в зону химической атаки в городе Дума». Боевики утверждают, что сирийские войска сбросили на город бомбу с хлором.

Однако каких-то реальных подтверждений того, что химическая атака действительно имела места, на данный момент нет. Более того, медики из Сирийского красного полумесяца, работающие в Думе, заявили, что никакой химатаки не было и никаких пострадавших от боевых химических отравляющих веществ не зафиксировано.

Российские военные, также находящиеся в городе Дума, также зафиксировали, что никаких следов химической атаки в данном населенном пункте нет.