Киев, 10 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Берлине президент Украины Петра Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. К главным политическим итогам встречи лидеров двух стран можно отнести анонсированные Меркель переговоры глав Украины, Германии и Франции, которые пройдут в Аахене в мае 2018 года, а также отсутствие прогресса в вопросе ввода в Донбасс миротворцев ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

Так, канцлер Меркель анонсировала переговоры глав Украины, Германии и Франции, без участия российской стороны.

«Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча. Мы об этом говорили. Президент Макрон будет там и я. Это, конечно, не будет «нормандский формат». Российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся (мнениями, — ред.) втроем. И дальнейшие шаги будут осуществлены, но это нельзя называть «нормандским форматом», — сказала Меркель во время брифинга с Порошенко.

По её словам, решение о вводе миротворцев ООН в Украину «должно быть согласовано со всеми участниками».

«Мы никогда не поддержим формат миссии «против Украины», не соответствующей имеющейся необходимости, Украина не должна беспокоиться на этот счет… К сожалению, прогресс в реализации Минских соглашений очень ограничен… У нас нет настоящего перемирия. Мы очень обстоятельно поговорили о том, что хотим продолжать стремиться к проекту миротворческой миссии на базе ООН», — добавила Меркель.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что необходимость ввода «голубых касок» в Донбасс обусловлена отсутствием прогресса в мирных переговорах.

«Мы надеемся, что (будут поддержаны) предложения, которые совместно выдвигают Франция, Германия, Украина, США по проекту решения Совбеза ООН о введении миротворческой миссии, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной. Которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территориях и приблизить вопросы безопасности кондиции для начала политического процесса местных выборов», — заявил Порошенко, передает его пресс-служба.

В то же время замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев уточнил, что майская встреча лидеров Украины, Германии и Франции состоится на фоне интенсивного диалога с Москвой. Он также подтвердил, что вопрос ввода в Донбасс миротворцев «является составляющей коалиционного соглашения в Германии».

«Для нас очень важно, что это также будет происходить на фоне интенсивного диалога лидеров Германии и Франции с Москвой, потому что всё-таки без Москвы, поскольку все знают, что Россия владеет правом вето в Совете Безопасности ООН, продвинуть этот вопрос будет очень сложно. Но с другой стороны, нам импонирует позиция Германии, которая четко придерживается того, что полное согласие Украины является ключевым условием размещения миротворческой операции ООН в Донбассе», — заявил Елисеев во время общения со СМИ в Берлине.

Кроме того, политолог Виктор Уколов считает, что Кремль якобы испугался изоляции, о чем «свидетельствует вчерашний звонок президента Владимира Путина канцлеру Германии».

«Главный страх Москвы — вопросы начинают решаться без её участия. Наибольшая угроза, которая напугала Путина — предстоящая встреча в Аахене Порошенко — Меркель — Макрон… Без сомнения, это резкий удар со стороны украинской дипломатии. Что ж, такого панического поведения Кремля уже давно не было», — пишет Уколов на своей странице в Фейсбуке.

При этом политтехнолог Тарас Березовец прогнозирует, что Франция, Германия и США будут отстаивать украинский формат ввода миротворцев ООН в Донбасс.

«Россия продолжает настаивать, чтобы это были телохранители для наблюдателей ОБСЕ. Россия не хочет полномасштабной миссии ООН. В свою очередь США и Франция с Германией будут настаивать именно на украинском варианте. Это долгий процесс. Этот визит должен был урегулировать технические аспекты и приблизить позиции обеих стран. Но прорыва в вводе миротворческой миссии не будет по одной простой причине — без согласия России реализовать это не получится. Но давление, санкции сделают свое дело — постепенно убедят Путина пойти на компромисс», — сказал Березовец 10 апреля в эфире канала «112 Украина».

В свою очередь правозащитник Владимир Чемерис отметил, что вопрос ввода миротворцев будет решаться не в Берлине, а на уровне Вашингтона и Москвы.

«Наша «партия войны» и президент представляют, что придут люди, которые сделают зачистку региона, чтобы потом туда вошли представители наших войск и ультраправых формирований… Представители Запада представляют миротворцев как тех, под чьим присмотром пройдут выборы и примирение в Донбассе… Вопрос миротворцев будет решаться не столько на переговорах Порошенко — Меркель, сколько на переговорах представителей США и РФ… Более решающей будет встреча Трампа и Путина, которая была ранее анонсирована», — сказал Чемерис.

Напомним, в феврале на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев в Украину. Согласно документу, в Донбасс предлагается ввести 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.

Как сообщалось, 9 апреля пресс-служба президента России сообщила, что президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном режиме обсудили возможность отправки миротворцев ООН в Донбасс. При этом Кремль продолжает настаивать на ограниченном мандате миротворцев.