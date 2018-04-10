Оренбург, 10 апреля, 2018, 20:06 — ИА Регнум. В Оренбурге решено заморозить тарифы на проезд по канатной дороге через реку Урал. Информация обслуживающей объект организации «Лифтсервис» о росте тарифа с 50 до 70 рублей вызвала большой резонанс. На ситуацию повлияло закрытие с 10 апреля основного спуска к Уралу, а также прохода в Зауральную рощу по пешеходному мосту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg.ru Фуникулер «Европа-Азия»

Стоит отметить, что еще в первой половине дня 10 апреля руководство «Лифтсервиса» сообщало о росте тарифов как неизбежном явлении при тех убытках, которые терпит обслуживающая компания. Однако положение в корне изменилось к вечеру того же дня. В ситуацию вмешался глава города Евгений Арапов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в «Лифтсервисе», руководство вызвали в мэрию на совещание, где главной темой стали тарифы. Сначала разговор вёлся в требовательных тонах, затем, разобравшись, чиновники просили сдержать тарифы.

Итогом совещания стало решение о возвращении к прежним тарифам с надеждой, что с закрытием спуска к реке и моста пассажиропоток на канатке увеличится. Вместе с тем «Лифтсервис» намерен в течение апреля вести мониторинг и в случае существенных убытков всё же поднять тарифы.

Руководство компании отметило, что для выхода на нулевую рентабельность необходимо увеличение пассажиропотока в 1,8 раза либо повышения тарифа в 1,8 раза. Однако резкий скачок билета вызовет напряжённость в обществе, поэтому компания готова сделать первый шаг в 20 рублей к прежнему тарифу.

Директор «Лифтсервиса» Виктор Непомнящий подчеркнул, что город не хочет помогать компании, но требует помощи для города. С 2013 по 2017 годы организация «подарила» городу 3,5 млн рублей, именно в такую сумму вылились убытки.

Глава управляющей компании также отметил, что у чиновников есть идея государственно-частного партнёрства. Но она бесперспективна в отношении канатной дороги, это, по сути, аттракцион, а не общественный транспорт, такой как автобусы и троллейбусы.

При отсутствии компенсации из бюджета и продолжающихся убытках не исключено, что «Лифтсервис» в октябре 2018 года не будет продлевать контракт. Тогда городу придётся искать новую обслуживающую организацию. Но при отсутствии прибыльных перспектив это будет очень затруднительно. В этом случае придется замораживать не тарифы, а слишком дорогой для муципалитета аттракцион под названием «Канатная дорога».

Отметим, Оренбургская канатная дорога была открыта в 2006 году. Она соединила Зауральскую рощу и городскую набережную. Её длина составила 233 метра. Оборудование для канатной дороги было закуплено у одной из австрийских фирм, а строительная фирма из Самары провела пусконаладочные работы.

Среди существующих в России канатных дорог Оренбургская дорога считается одной из самых современных и комфортабельных. Скорость движущихся друг другу навстречу удобных кабинок составляет три метра в секунду. С одного берега реки Урал на другой можно добраться за две минуты.

При строительстве канатной дороги не учли влияние паводка, поэтому в 2012 году на год канатку пришлось закрыть для проведения ремонтных работ. Вокруг опорной конструкции пробурили 259 скважин, укрепили их арматурой и залили огромным количеством бетона. Реконструкция за счет внебюджетных средств обошлась в 14 млн рублей. В мае 2013 года дорогу открыли.

Канатная дорога официально называется «Европа — Азия». Своё название она получила благодаря тому, что проходит через условную географическую границу Европы и Азии.